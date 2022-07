Dois homens assassinados em Caratinga Crimes foram registrados nos bairros Zacarias e Esperança

CARATINGA – Dois homicídios foram registrados em Caratinga na noite desta quinta-feira (28). Os crimes aconteceram nos bairros Zacarias e Esperança.

PRIMEIRO HOMICÍDIO

Por volta das 19h, dessa quinta-feira (28), a Polícia Militar recebeu a ligação dando conta de que haviam sido efetuados diversos disparos no bairro Zacarias. Inicialmente não se tinha notícia de vítimas, posteriormente numa segunda ligação, deu conta de que Werlei Valeriano Isidoro, 26 anos, havia sido atingido e havia sido socorrido por populares que estavam no local.

De acordo com o tenente Lessa, a PM chegou ao local e foi informada que uma pessoa tinha sido atingida por diversos disparos, não sabendo precisar a quantidade e até então a notícia que se tinha é que ela estava com vida, porém no hospital, foi repassada informação que deu entrada sem vida. “Sobre essa situação foram colhidas informações que dois indivíduos chegaram numa Honda CB 300 de cor vermelha, o garupa efetuou os disparos e posteriormente fugiram sentido ao bairro das Graças. Estão sendo traçadas algumas linhas a respeito disso para tentar identificar os autores, porém até o momento não tem nada de concreto. A vítima apesar de ter algumas passagens não tinha uma vida extensa ligada a práticas criminais, constam visitas a egresso do sistema penitenciário, mas sem grandes vínculos criminais”, informou o oficial da PM.

SEGUNDO HOMICÍDIO

Em relação ao segundo homicídio, por volta de meia-noite, a Polícia Militar recebeu também informações de disparos de arma de fogo no bairro Esperança, e no local através de levantamentos conseguiu chegar a identificação de três menores que teriam praticado o crime contra Adalmir Alberto Chepp Barbosa, 36 anos.

Durante os trabalhos, a perícia da Polícia Civil constatou múltiplas perfurações no corpo, provenientes de arma de fogo, vindo a localizar também um cigarro de maconha e duas cápsulas com cocaína.

Durante averiguação a Polícia Militar conseguiu identificar os autores com auxílio de colaboradores anônimos.

As equipes do setor e Tático Móvel deslocaram até a residência dos envolvidos buscando esclarecer os fatos e realizar a apreensão dos indivíduos e de objetos que tivessem algum tipo de ligação com o fato.

O menor de 17 anos estava em sua residência e afirmou que a vítima do homicídio havia o ameaçado, razão pela qual o executou com vários tiros de revólver calibre 38, tendo afirmado que “dispensou o oitão num mato”, não sabendo precisar o local. Perguntado sobre os demais envolvidos, confirmou a presença de um menor de 16 anos e de um outro indivíduo que não soube precisar o nome. O menor ainda afirmou para sua mãe na presença de militares que “era sujeito ‘homi’ e ia assumir sua bronca” e ainda afirmou a ela que era “melhor vê-lo na cadeia que no caixão”.

Na casa do menor de 16 anos a polícia apreendeu 312 pedras de crack, dois dois tabletes de maconha, uma sacola contendo porção de maconha, R$ 57,00, duas sacolas contendo material comumente utilizado para preparo de entorpecente para comércio, nove cartuchos intactos de munição calibre 25 (635mm) e um caderno contendo anotações que aparentam remeter à contabilidade inerente ao tráfico ilícito de drogas. Um jovem de 18 anos, irmão do menor de 16 foi conduzido pelo crime de tráfico ilícito de drogas.

Na casa do terceiro menor de 15 anos, no bolso de sua blusa foram encontradas 64 pedras de crack, dez buchas de maconha, R$ 30,00 e um pino com cocaína.

Os menores foram apresentados na delegacia de Polícia Civil. “O motivo estaria relacionado ao uso de drogas, a pessoa que faleceu era usuário e estaria devendo drogas que teria consumido a um desses menores”, explicou o tenente Lessa.