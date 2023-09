Entre a noite de segunda-feira (25) e a manhã de terça-feira (26), Caratinga registrou uma tentativa de homicídio no Esplanada e um assassinato no Anápolis

CARATINGA – Em menos de 14 horas, dois crimes violentos foram cometidos nos bairros Esplanada e Anápolis, sendo registrados uma tentativa de homicídio e um assassinato. Em um dos casos, ‘balas perdidas’ deixaram uma pessoa ferida.

Esplanada

Nessa segunda-feira (25), por volta das 19h, moradores do bairro Esplanada ficaram aterrorizados com diversos disparos de arma de fogo efetuados na rua Manoel Gonçalves de Castro, a Rua da Piedade.

De acordo com o tenente Renato, a Polícia Militar foi informada que havia uma vítima ferida no local. “Durante o deslocamento para atender essa ocorrência, fomos informados que havia uma segunda vítima que teria corrido para uma residência próxima do local. Em contato com as vítimas, elas informaram que uma motocicleta com dois ocupantes teria chegado ao local, o indivíduo que estava na garupa desceu e efetuou disparos contra a vítima do homicídio tentado, e um senhor que passava pelo local no momento, também foi atingido”, explicou o tenente.

A vítima do homicídio tentado correu e entrou em uma residência para se esconder dos disparos. Segundo o tenente Renato, a motivação ainda é desconhecida, e estão realizadas diligências para apurar mais informações sobre o fato.

A vítima tem passagens por tráfico de drogas. Foi prestado socorro para as vítimas ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora. O idoso teve que passar por cirurgia, mas nenhuma delas corre risco de morte. Ainda não tem suspeita sobre a autoria.

Anápolis

Na manhã dessa terça-feira (26), por volta de 8h, Juarez da Cruz Ramos Júnior, conhecido por “Juninho Cocó” foi assassinado na rua João Horácio Alves, no bairro Anápolis.

De acordo com o tenente Lessa, a Polícia Militar foi comunicada através do 190 que um indivíduo havia sido alvejado por disparos de arma de fogo e estaria caído ao solo. As guarnições se deslocaram para o local, constataram que havia uma pessoa baleada, e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito. A perícia técnica da Polícia Civil fez os trabalhos necessários e constatou que a vítima foi atingida por aproximadamente cinco disparos em regiões diversas do corpo.

“A vítima era uma pessoa conhecida no meio policial, inclusive atualmente estava com mandado de prisão em seu desfavor, por conta de delitos cometidos anteriormente, mas o fato não tem ligação com esses delitos. Houve um desentendimento entre as partes no último final de semana devido a dívida de drogas e desencadeou nessa confusão, em que aparentemente a vítima foi até as proximidades da residência do autor, e nesse local, tiveram alguma contenda que resultou nos disparos efetuados pelo autor”, explicou Lessa.

O suspeito de 23 anos já foi identificado, e a polícia esteve na residência dele, onde a família autorizou as diligências no local, sendo recolhidas drogas e algumas munições. “A gente tem uma rota que ele tomou logo após o fato, estamos levantando informações para chegar ao paradeiro dele, que até o momento é desconhecido”, disse o oficial.

O autor tem passagens mais ligadas ao tráfico de drogas, e a vítima tinha envolvimentos com crimes contra a pessoa e contra o patrimônio, como o roubo. A arma usada no crime foi apreendida e uma pessoa foi presa pois teria guardado a arma após o delito.

O autor não tinha sido localizado até o final dessa edição.