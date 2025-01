Dois corpos resgatados em rios da região

Ocorrências foram registradas em Santana do Manhuaçu e Caiana

SANTANA DO MANHUAÇU/CAIANA – Na segunda-feira (13) e na terça-feira (14), dois corpos foram resgatados das águas de rios da região. As ocorrências foram registradas em Santana do Manhuaçu e Caiana.

Santana do Manhuaçu

O corpo de José Geraldo Hott, de 54 anos, foi encontrado boiando nas águas do rio Manhuaçu, na região de Santa Quitéria, zona rural de Santana do Manhuaçu, na tarde desta segunda-feira (13). Populares avistaram o corpo sendo arrastado pela correnteza e, com o uso de uma corda, conseguiram puxá-lo até a margem, onde aguardaram a chegada da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Segundo familiares, José Geraldo, conhecido na comunidade como “Geraldinho do Picolé”, estava desaparecido desde o dia 4 de janeiro. Amigos e parentes realizavam buscas desde então, mas não haviam encontrado pistas sobre seu paradeiro.

Após o resgate do corpo pelos bombeiros, a perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e não encontrou sinais de violência. O corpo foi liberado para uma funerária da região, que realizou os procedimentos necessários para o sepultamento.

A comunidade local lamentou a perda de “Geraldinho do Picolé”, uma figura querida na região. A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente.

Caiana

O corpo de um homem, que estava desaparecido desde o afogamento no Rio São João, em Espera Feliz, foi localizado nesta terça-feira (14) no município de Caiana, a aproximadamente 10 km de distância do ponto onde ocorreu o incidente.

Antes da chegada das equipes de resgate, um morador tentou capturar o corpo com um laço, que estava submerso no rio, mas não conseguiu.

A Polícia Militar foi acionada para avaliar a situação e decidir sobre o envio de equipes do Corpo de Bombeiros. Porém, foi confirmado que o corpo já havia sido encontrado nas margens do rio, em um local de fácil acesso, o que permitiu que o procedimento de remoção fosse realizado pela perícia da Polícia Civil, com apoio do serviço funerário.

A identidade da vítima ainda não foi revelada oficialmente. As autoridades seguem investigando as circunstâncias do afogamento.

Com informações do Portal Caparaó e O Campeão