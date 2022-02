Dois candidatos disputam presidência do Sicoob Credcooper

CARATINGA- O Sicoob Credcooper convoca os seus 21.333 associados, em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada em formato digital, através do aplicativo Sicoob Moob, no domingo (13), às 7h, para eleição do presidente do Conselho de Administração da Cooperativa.

A Assembleia ocorrerá em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, dois terços dos associados. Às 8h, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados e às 9h, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 associados.

Disputam para ocupar o cargo de presidente, dois candidatos: Vagner Ribeiro dos Santos, pela chapa 1 e Azenildo Berbert de Deus Valverde, pela chapa 3.

O processo ocorrerá de forma digital através do aplicativo disponível, gratuitamente, nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados que poderão participar e votar. A votação terá a duração máxima de seis horas ininterruptas. Em caso de empate entre os candidatos concorrentes, será vencedor o candidato com maior tempo de associação ao Sicoob Credcooper.

VAGNER RIBEIRO

Vagner tem 40 anos de experiência no mercado financeiro. É advogado, graduado em Ciências, com especificação em Matemática.

“Responsabilidade social. Estar engajado com as necessidades sociais da comunidade sempre foi uma missão de nossa gestão. Acreditamos que a cooperação e o olhar atento dedicado a cada um de nossos associados hoje, trarão grandes frutos no futuro”, declara Vagner.

O candidato ainda cita projetos sociais, econômicos e ambientais desenvolvidos na gestão do Conselho de Administração, do qual ele faz parte e pretende dar continuidade: AT&G, Associação Credcooper, Cartilha do Cooperativismo, Concurso de Qualidade de Café, Conexão Sicoob, Construindo o Amanhã, Dia C, FIV- Fertilização IN VITRO, Programa de Formação por Competência em Cafeicultura: Café Arábica, Formação de uma cooperativa agropecuária, GQC, Programa de Mulheres, Jovens e Famílias; Região das Matas de Minas, Fenasc, Nascente Viva, OQS, Networking para PJ, Programa Revitalizar, Rede de Referência, Café com Aniversariantes, Cupping, Balde Cheio, Projeto de Bananicultura, Caminhada Ecológica e Inteligência e Educação Financeira Cooperativista.

AZENILDO BERBERT

Azenildo é empresário e graduado em Ciências Contábeis. Foi conselheiro fiscal do Sicoob Credcooper e já exerceu a função de chefia de escritório e parte administrativa da Coopeerativa dos Cafeicultores da Região de Caratinga (Coopercafé)

“Contribuir, com conhecimentos e experiências, adquiridos como cooperado em atividade desde 1992 sendo quase 30 anos como associado, e também os valiosos conhecimentos e aprendizados nos cursos de formação de diretores e líderes de cooperativa de crédito e através da certificação de diretor. Colocar em prática tudo que aprendi sobre a nova governança de cooperativa de crédito, para o crescimento sólido e com responsabilidade de nossa singular”, destaca Azenildo.

Azenildo ainda destaca algumas de suas propostas:

– Implementação de um programa amplo e geral de recuperação de crédito – Renegociação de Dívidas – Créditos Executados e Créditos Baixados como Prejuízo.

– Implementação do Concurso Público para Admissão de Funcionários e Desenvolvimento do Plano de Carreira, Cargos e Salários.

– Desenvolvimento de Estudos e Treinamento visando melhorar o atendimento personalizado aos cooperados tendo como base sua atividade principal.