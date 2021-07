Dois assaltos registrados em Caratinga

CARATINGA – Entre quarta-feira (14) e quinta-feira (15), dois assaltos foram registrados em Caratinga. Os crimes aconteceram no Bairro das Graças e no córrego dos Campinhos. Foi levantada a hipótese de que os autores sejam os mesmos.

BR-116

O alvo dos bandidos foi um posto de combustíveis localizado às margens BR-116, no Bairro das Graças. Segundo o frentista, por volta das 20h25 desta quarta-feira, dois indivíduos chegaram em uma motocicleta CG Titan 160 de cor vermelha, e o piloto pediu para que ele completasse o tanque. Assim que o frentista terminou o abastecimento, o carona desceu e disse: “você tem troco para cinquenta reais?” O funcionário respondeu que o valor correto era R$ 73.00. Então neste momento o autor que estava conduzindo a moto, pegou a arma que estava no bolso da blusa do carona e anunciou o assalto, dizendo para o frentista passar o dinheiro.

Diante da situação, a vítima pegou todo o dinheiro que estava no caixa, algo em torno de R$ 580,00, e entregou para os autores, que saíram em alta velocidade pela BR-116 sentido a cidade de Ubaporanga ou com grandes possibilidades de terem entrado sentido ao aeroporto.

A vítima passou as características dos autores, sendo que um deles é pequeno, negro e aparentava ser menor de idade. Ele usava uma blusa de frio de cor cinza. Já o comparsa, que pilotava a moto, tem cor parda, é alto e vestia roupas escuras. Foi feito rastreamento, mas eles não tinham sido encontrados até o final dessa edição.

Córrego dos Campinhos

Por volta das 8h50 desta quinta-feira, a vítima, 31, fez contato com a PM relatando ter sido roubada a mão armada. Segundo ela, dois indivíduos em uma moto Titan vermelha teriam se aproximado da residência. Após estacionar o veículo na estrada, ambos desceram para o terreiro e anunciaram o roubo. De posse de um revólver, aparentando ser calibre 38, os autores exigiram o dinheiro das vítimas. Há poucas horas antes, as vítimas haviam realizado uma venda de equipamento agrícola que foi pago em dinheiro por dois indivíduos brancos e desconhecidos.

Após conseguirem roubar a quantia de 100 reais, os autores evadiram sentido rodovia. Conforme a vítima, um dos autores estava trajando blusa de frio azul e utilizava um capacete branco com viseira espelhada azul. De acordo com a PM, tais características e modus operandi são semelhantes aos utilizados pelos autores do roubo ao posto de combustíveis e a uma relojoaria, crime este ocorrido na última segunda-feira (12).

Foram feitas diligências, mas nenhum suspeito tinha sido detido até o final dessa edição.