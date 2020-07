Vanderlúcia da Silva ainda não tem notícias do paradeiro do filho Jordir, desaparecido em 2018

INHAPIM – “Jordir, se você tiver me escutando, ouve a sua mãe, vem embora para casa meu filho, que não estou aguentando ficar sem você. Te amo, vem embora (lágrimas). Não estou comendo, bebendo, dormindo, quero meu filho de volta. Se alguém souber dele, pelo amor de Deus traz meu filho para mim, manda ele vir embora, não deixa meu filho ficar assim sem eu não. Me ajuda a achar meu filho. Traz ele pra mim, não aguento mais”.

Esse apelo emocionado de uma mãe à procura do filho em entrevista ao DIÁRIO DE CARATINGA repercutiu nas redes sociais em 2018. Dois anos de angústia e sofrimento separam esta fala dos dias de hoje. Mas, o pesadelo ainda continua para Vanderlúcia da Silva Barbosa.

Em junho de 2018, a reportagem esteve em Macadame, zona rural de Inhapim e conheceu o drama enfrentado por Vanderlúcia e sua incansável busca por Jordir da Silva Barbosa, à época com 23 anos.

O rapaz residia em São Sebastião do Anta e o último contato que teve com a mãe foi no dia 19 de junho daquele ano, quando fez uma visita, conforme relatou naquela entrevista. “Saí, fui na rua fazer compras, deixei ele dormindo, na hora que eu cheguei já tinha ido. No outro sábado fui onde ele morava, me falaram que ele não estava lá, não viram mais ele. Foi a última vez que vi meu filho. Ele tem costume de sair, saía e ficava oito dias fora, voltava. Mas tanto tempo assim nunca. Meu filho nunca ficou um mês fora de casa, sempre do mesmo jeito que sai volta e tratamos do mesmo jeito. Muitas saudades dele”.

Jordir já morava no local há pouco mais de um mês com uma mulher. No entanto, ela informou que ele esteve por lá quando saiu da casa da mãe, mas desapareceu em seguida. “Ela falou pra mim que ele chegou no domingo e dormiu lá. Ela foi para apanhar café e não viu para onde saiu ou com quem ele foi. Não tenho informação nenhuma, só Deus sabe, estou sofrendo demais nessa vida. Todo mundo que eu pergunto fala que já tem dias que não vê ele. Não tem onde mais eu procurar o meu filho”.

E esta semana o DIÁRIO conversou novamente com Vanderlúcia, que agora mora em Ubaporanga. O tempo passou, mas a cada dia a espera por informações tem sido mais dolorosa. “Já estive na Polícia, no IML de Caratinga, inclusive. A polícia de Inhapim estava procurando, mas agora disse para eu procurar o juiz, mas com essa pandemia agora não tem como. Preciso achar meu filho, não aguento mais tanto ficar preocupada”.

Quem tiver informações sobre Jordir, conhecido como ‘Macadame’ pode entrar em contato pelo telefone (33) 9 9956-8304.