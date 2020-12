Dois afogamentos registrados neste domingo

Mortes aconteceram em Inhapim e Pingo D’Água

DA REDAÇÃO – Dois afogamentos foram registrados no último domingo (29/11). As mortes aconteceram na Cabeceira do Alegre, zona rural em Inhapim; e na lagoa Tiririca, em Pingo D’Água.

Inhapim

Um homem de 70 anos morreu afogado em Cabeceira do Alegre, zona rural de Inhapim, divisa com o município de Caratinga.

De acordo com familiares, José Luzia Moreira saiu para pescar depois do almoço, como de costume, e caiu na represa. Dois meninos viram o acidente e gritaram por ajuda, mas não foi possível resgatá-lo.

Os bombeiros militares de Caratinga estiveram no local e encontram o corpo.

José tinha deficiência intelectual, não era casado, e há mais de quarenta anos vivia com uma família da localidade.

Pingo D’Água

Na tarde desse domingo, José Carlos Vieira, 58, morreu afogado após mergulhar na lagoa Tiririca, em Pingo D’Água. Conforme relatado por amigos, a vítima morava no bairro Primavera, em Timóteo.

Ao serem acionados, os bombeiros militares foram informados que um banhista, quando estava nadando, mergulhou e não voltou mais à superfície.

Os bombeiros deslocaram uma guarnição de Ipatinga para realizar buscas no local. De acordo com informações, foram feitos mergulhos com aparelho de respiração autônomo e prática de pistão. O corpo foi encontrado ainda submerso, a aproximadamente 25 metros da margem da lagoa e cerca de quatro metros de profundidade.

Ainda segundo os bombeiros, a perícia foi acionada, porém, não compareceu devido às testemunhas terem visto a vítima se afogando.