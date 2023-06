DOIS ACIDENTES NA REGIÃO

Colisão foi registrada na BR-116 em Santa Rita de Minas; e capotamento aconteceu na MG-329, perto da Frical

SANTA RITA DE MINAS/CARATINGA – Dois acidentes foram registrados no final da manhã dessa sexta-feira (2), sendo uma colisão com tombamento na BR-116, em Santa Rita de Minas; e o outro na MG-329, estrada que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho, perto da Frical, onde um caminhão capotou.

BR-116

No primeiro acidente, a carreta tombou na pista depois que um veículo Fiat Siena colidiu lateralmente contra ela. O motorista da carreta, que preferiu não se identificar, disse que seguia sentido a Santa Bárbara do Leste, quando de repente. o veículo apareceu em sua frente. Ele disse que “tirou”, o máximo que conseguiu, mas o carro chegou a atingir um pneu do seu veículo. Logo após a colisão, a carreta que transportava macarrão instantâneo, tombou obstruindo um lado da rodovia. O motorista do caminhão não ficou ferido, já o condutor do carro, de 20 anos, ficou preso às ferragens. Ele foi retirado pelos bombeiros militares e conduzido com fratura de fêmur e cortes pelo rosto.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para apurar as causas do acidente e a empresa EcoRioMinas, que tem a concessão da rodovia, realizou os serviços de guincho e auxílio aos bombeiros.

CAMINHÃO CAPOTA NA MG-329

Na MG-329, logo depois da Frical, um caminhão carregado com lenha capotou e caiu numa ribanceira com as rodas para cima. O motorista Cícero Pinheiro, que por não ficou ferido, contou que sempre passa pela estrada MG-329, mas acordou muito cedo e não parou no almoço para descansar. “Tinha parado para almoçar, não fiz hora de almoço, tinha acordado 2h30, carreguei em Raul Soares, estava subindo de segunda marcha, quando achei que estava normal, estava com pé pra cima e cabeça pra baixo. Se não usasse o cinto poderia ser mais uma vida ceifada pela gravidade do acidente. Eu dormi ao volante, mas estrou vivo, com saúde, não tem fratura, agora é continuar a vida”, disse Cícero aliviado por não ter acontecido algo pior.