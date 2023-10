DOIS ACIDENTES NA BR-116

Carretas tombam em Santa Bárbara do Leste e em Inhapim

SANTA BÁRBARA DO LESTE/INHAPIM – Duas carretas tombaram na BR-116 na região, sendo uma nesse domingo (29) em Santa Bárbara do Leste, e outra em Inhapim nessa segunda-feira (30).

Santa Bárbara do Leste

A carreta que tombou em Santa Bárbara do Leste transportava produtos Eudora (perfumaria, maquiagens, shampoos entre outros itens de beleza). O motorista ficou ferido e foi socorrido pela equipe de resgate da EcoRioMinas e levado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga.

Antes da chegada da PRF, dezenas de pessoas se ajuntaram no local, algumas delas estouraram as portas do baú da carreta e saquearam a carga. Várias pessoas chegaram a ‘escalar’ um barranco para levar caixas de produtos saqueadas do veículo.

Inhapim

Em Inhapim, a carreta com biscoitos tombou no KM 487, mesmo local da outra na última quinta-feira (26), que transportava produto inflamável.

De acordo com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Luiz Tarcízio, o condutor da carreta, ao fazer a curva, perdeu o controle e o veículo tombou. “O motorista não se machucou, ele contou que ao fazer a curva, a carga “puxou””, detalhou o inspetor.

Diversas pessoas estavam ao redor da carreta esperando para saquear a carga. “O que assusta é a quantidade de gente esperando para saquear a carga, a gente não sabe o que passa na cabeça dessas pessoas. Então estamos fazendo a segurança do local e esperando a chegada da seguradora para fazer o transbordo. Quem estiver saqueando carga pode ser preso por furto”, explicou Tarcízio.