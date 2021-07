DOIS ACIDENTES NA BR-116

Colisão envolve três veículos em Santa Rita de Minas; e caminhão carregado com madeira tomba em Santa Bárbara do Leste

SANTA RITA DE MINAS/SANTA BÁRBARA DO LESTE – Dois acidentes foram registrados nesta segunda-feira (26) na BR-116. No primeiro registro, houve uma colisão envolvendo três veículos, em Santa Rita de Minas. Já na segunda ocorrência, um caminhão carregado com madeira tombou em Santa Bárbara do Leste.

Santa Rita de Minas

A colisão envolvendo três veículos – uma picape Chevrolet Montana LS, um Ford Fiesta e um Citroën C3 – foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na altura do KM 542 da BR-116, em Santa Rita de Minas, próximo à entrada do córrego Limeira, na tarde desta segunda-feira (26).

Três pessoas foram socorridas pelo Resgate União de Santa Bárbara do Leste. Duas mulheres, de 80 e 56 anos, sendo mãe e filha, que eram passageiras do Citroën C3, e o motorista da picape, de 44 anos, foram encaminhados para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA) em Caratinga.

Segundo informado pelo socorrista Erenaldo Ferreira, mãe e filha que estavam no Citroën foram socorridas com fortes dores no tórax, e o motorista da picape apresentava vários no braço direito e dilaceração no dedo mínimo.

Alexsandro Corrêa Andrade, de 45 anos, motorista do Fiesta contou disse que seguia sentido Ipatinga, quando o motorista da Montana teria invadido a contramão para entrar em uma estrada vicinal. “Ainda bem que eu estava devagar, a 80 km/h, não tive como evitar, acabei batendo nele e um carro que estava atrás bateu em mim, foi um susto muito grande”, contou Alexsandro.

Uma laudo pericial irá apontar as causas do acidente.