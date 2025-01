Dois acidentes fatais registrados na região

MUTUM/MANHUAÇU – O sábado (25) foi marcado pelo registro de dois acidentes fatais na região. O primeiro foi na MG-108, em Mutum; enquanto o segundo, na BR-116, em Manhuaçu.

Mutum

Um adolescente, 14 anos, morreu em um acidente de motocicleta na noite do último sábado (25) na rodovia MG-108, próximo ao km 207, em Mutum. O condutor do veículo, de 18 anos, ficou gravemente ferido e foi socorrido com vida.

De acordo com informações, a motocicleta Honda CG 160 Fan, em que as vítimas estavam, seguia no sentido Mutum quando, em uma curva, esbarrou em outra moto que transitava no mesmo sentido. O impacto fez com que o condutor perdesse o controle e caísse. O passageiro, identificado como Keivisson Lucas de Souza Vieira, 14 anos, morreu no local.

O condutor da moto, que não possui habilitação, foi encaminhado para atendimento médico. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades.

Manhuaçu

Ainda na noite do último sábado (25), Wenderson de Oliveira Vidal, 37, morreu num acidente no km 575 da BR-116, em Vila de Fátima, na zona rural de Manhuaçu.

Conforme o registro da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motocicleta seguia no sentido Caratinga – Realeza e a carreta estava seguindo no sentido contrário.

A dinâmica do acidente será esclarecida pela perícia da Polícia Civil. Os dois veículos bateram de frente. A carreta arrastou a moto e o condutor por alguns metros.

Segundo as informações, o condutor da moto morava próximo ao local e estava indo para a casa de um amigo.

Fonte: Portal Caparaó