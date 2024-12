Dois acidentes fatais na BR-116

As ocorrências foram registradas em Orizânia e São João do Manhuaçu

ORIZÂNIA/SÃO JOÃO DO MANHUAÇU – Neste final de semana, dois acidentes fatais aconteceram na BR-116. As ocorrências foram registradas em Orizânia e São João do Manhuaçu.

Orizânia

Samir Pinheiro Miranda, 68 anos, morreu na tarde deste sábado (30/11), na BR-116 na cidade de Orizânia.

Equipes da EcoRioMinas foram acionadas, mas ao chegar no local do acidente encontraram o condutor já sem vida.

Não há informações sobre o que teria acontecido para ocasionar o acidente.

O corpo do idoso identificado como Samir Pinheiro Miranda foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Muriaé.

São João do Manhuaçu

Na noite deste domingo (1), um acidente fatal foi registrado no km 609 da BR-116, em São João do Manhuaçu. O motociclista Michel de Souza Pereira, que era morador de Manhuaçu, morreu no local.

Conforme informações, Michel pilotava uma moto Honda CB Twister 250 quando colidiu contra a traseira de um automóvel. O capacete saiu da cabeça na hora da colisão e o piloto veio a óbito.

Equipes da EcoRioMinas, concessionária que administra a rodovia, e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), além da perícia da Polícia Civil realizaram os trabalhos no local.

O corpo de Michel está sendo velado na capela municipal de Manhuaçu. O sepultamento está previsto para as 15h desta segunda-feira (2).

Com informações Rádio Muriaé e Portal Caparaó