Dois acidente fatais em rodovias que cortam a região

ORIZÂNIA/SANTANA DO MANHUAÇU – Dois acidentes fatais foram registrados neste domingo (3) em rodovias que cortam a região. Eles aconteceram em na BR-116, em Orizânia, e na MG-111, em Santana do Manhuaçu.

BR-116

Na tarde deste domingo, um caminhoneiro morreu em um acidente no km 626, na ponte da BR-116, próximo à ponte na entrada de Pedra Bonita em Orizânia. A identidade do motorista não foi divulgada.

A carreta tombou e o motorista morreu no local, preso às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros de Manhuaçu e da Polícia Rodoviária Federal de Muriaé foram acionadas para atender a ocorrência. Resgate da EcoRioMinas e a perícia da Polícia Civil de Muriaé também foram acionadas.

A carreta baú carregava cargas diversas que ficaram espalhadas pela margem da estrada. Vários populares se aglomeraram no local do acidente, mas o trânsito não chegou a ser totalmente interrompido.

MG-111

Antônio Carlos Pereira, 53 anos, morreu num acidente no km 47 da MG-111, na zona rural de Santana do Manhuaçu, no início da noite deste domingo.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o homem conduziu uma motocicleta Honda XRE 300, no sentido Ipanema para Santana do Manhuaçu. Numa curva à esquerda, ele perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu numa palmeira.

O condutor morreu no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada e liberou o corpo para o serviço funerário.

