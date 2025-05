Doenças respiratórias crescem no outono e inverno: médica pneumologista alerta para sintomas e cuidados

Em entrevista, Nayara Trigo Marçal, médica pneumologista, fala sobre os riscos nos meses mais frios, como diferenciá-las e os cuidados essenciais para a prevenção

CARATINGA – Com a chegada do outono e do inverno, aumenta a incidência de doenças respiratórias. Além das conhecidas gripes e resfriados, condições mais graves como pneumonia, covid-19 e bronquiolite podem exigir atenção médica urgente. Para esclarecer os riscos e orientar a população, conversamos com a médica pneumologista Nayara Trigo Marçal, graduada pela Universidade de Vassouras, com residência em Clínica Médica pela Universidade Federal de Viçosa e especialização em Pneumologia pela Santa Casa de Belo Horizonte.

ENTREVISTA

Quais são as doenças respiratórias mais comuns que costumam ter um aumento significativo de casos durante os meses mais frios do ano?

Durante o outono e o inverno, é comum observar um aumento nos casos de resfriado comum, gripe (influenza), crises de asma, rinite alérgica, sinusite e pneumonias. Também há crescimento nos episódios de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) descompensada e infecções virais, como a covid-19, que continua circulando, e a Influenza, que exige atenção especial pelo aumento de casos em Minas Gerais. A Influenza, por exemplo, pode evoluir com complicações sérias em grupos de risco, como pneumonia viral ou bacteriana secundária, insuficiência respiratória e até óbito.

O que exatamente contribui para o aumento de problemas respiratórios nesse período? Fatores como clima seco, poluição e aglomerações em locais fechados têm um papel importante?

Sim, todos esses fatores influenciam. O clima frio e seco resseca as vias aéreas, tornando o sistema respiratório mais vulnerável. Além disso, as pessoas costumam permanecer mais tempo em ambientes fechados e mal ventilados, facilitando a transmissão de vírus e bactérias. A poluição do ar e a queima de lenha ou resíduos, em algumas regiões, também agravam doenças respiratórias pré-existentes.

A baixa umidade do ar pode agravar ou facilitar a propagação de doenças respiratórias? Como isso afeta diretamente o trato respiratório?

Sim. O ar seco resseca a mucosa do nariz e da garganta, que são as primeiras barreiras contra micro-organismos. Isso aumenta o risco de infecções e, além disso, partículas virais ficam mais tempo suspensas no ar seco, favorecendo a propagação de vírus respiratórios.

Quais grupos da população estão mais vulneráveis nesse período e por quê? Crianças, idosos e pessoas com comorbidades devem ter cuidados redobrados?

Sim. Os idosos, crianças pequenas, gestantes e pessoas com doenças crônicas (asma, DPOC, doenças cardíacas e diabetes) são mais vulneráveis, por terem o sistema imunológico mais frágil ou condições pulmonares que facilitam complicações. Por isso, esses grupos exigem cuidados especiais.

Como diferenciar os sintomas de doenças respiratórias comuns, como resfriado, gripe, rinite e sinusite, de infecções mais graves, como pneumonia ou covid-19?

É comum haver confusão, mas alguns sinais ajudam:

Resfriado comum: coriza, espirros, febre baixa.

Gripe (influenza): febre alta, dores no corpo, cansaço.

Rinite/sinusite: espirros, coceira, congestão nasal, dor de cabeça.

Pneumonia ou covid-19: febre persistente, falta de ar, tosse intensa, dor no peito, cansaço extremo.

Na dúvida, o ideal é procurar avaliação médica.

Quais são os sinais de alerta que indicam que uma pessoa deve procurar atendimento médico com urgência ao apresentar sintomas respiratórios?

Falta de ar

Dor no peito

Febre alta persistente

Tosse com secreção purulenta ou com sangue

Confusão mental ou sonolência excessiva

Queda na saturação de oxigênio

Esses sintomas podem indicar complicações e exigem atendimento imediato.

Além do uso de medicamentos, que outras medidas preventivas e cotidianas a senhora recomenda para proteger o sistema respiratório durante o outono e inverno?

Manter a vacinação em dia, especialmente contra gripe e covid-19

Evitar ambientes fechados e aglomerações

Manter boa hidratação

Lavar as mãos frequentemente

Evitar exposição a fumaça de cigarro ou poluição

Ventilar e limpar bem os ambientes

Usar máscara em caso de sintomas gripais

Manter hábitos saudáveis

O uso de umidificadores de ar e a ingestão de líquidos realmente ajudam na prevenção de doenças respiratórias? Há cuidados específicos com esses métodos?

Sim. Umidificadores ajudam, mas precisam ser higienizados com rigor, pois podem acumular fungos e bactérias. A ingestão de líquidos mantém a mucosa hidratada e facilita a eliminação de secreções — essencial para a saúde respiratória.

Quais avanços recentes na pneumologia têm ajudado no diagnóstico e tratamento mais eficaz das doenças respiratórias sazonais?

Exames como espirometria, que avaliam a função pulmonar

Testes moleculares rápidos para vírus respiratórios

Novas medicações inalatórias para asma e DPOC

Terapias imunobiológicas, usadas em asmas graves

Essas ferramentas permitem diagnóstico precoce e tratamentos mais eficazes.

Com a convivência entre covid-19 e outras doenças respiratórias sazonais, como os profissionais de saúde têm lidado com os diagnósticos diferenciais e sobrecarga nos atendimentos?

Usamos critérios clínicos, exames laboratoriais, de imagem e testes rápidos para diferenciar os quadros. Os serviços de saúde adaptaram protocolos e fluxos específicos para síndromes respiratórias. O mais importante é que as pessoas procurem avaliação médica, pois o diagnóstico correto define o tratamento.

O que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)? Como acontece a contaminação, quais os sintomas e tratamentos?

A SRAG é um quadro respiratório grave e potencialmente fatal, exigindo atendimento urgente. Geralmente causada por vírus como influenza, covid-19 e VSR, ou por bactérias.

Contaminação:

Pelas vias respiratórias, através de gotículas eliminadas ao falar, tossir ou espirrar, ou pelo contato com superfícies contaminadas.

Sintomas:

Febre alta persistente

Tosse intensa

Falta de ar

Desconforto torácico

Lábios arroxeados

Queda de saturação

Em crianças: gemência, dificuldade para mamar, apatia.

Tratamento:

Inclui internação hospitalar, oxigenoterapia, antivirais ou antibióticos (quando necessário), além de suporte clínico e, em casos graves, ventilação mecânica.

Quais os sintomas e riscos da bronquiolite nas crianças?

É uma infecção respiratória aguda comum em crianças menores de 2 anos, causada principalmente pelo vírus sincicial respiratório (VSR).

Sintomas:

Nariz entupido, coriza

Tosse persistente

Dificuldade para respirar

Chiado no peito

Falta de apetite

Riscos:

Pode evoluir para insuficiência respiratória e exigir internação hospitalar. Prematuros e crianças com doenças cardíacas ou pulmonares são mais vulneráveis.

Prevenção:

Boa higiene das mãos

Evitar contato com gripados

Amamentação

Imunização específica em casos indicados

