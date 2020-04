Doença Sem Cura

Desde o início as doenças têm afetado a humanidade. A criação das cidades e o crescimento populacional facilitaram a propagação das doenças levando assim às epidemias, e às pandemias. Ao longo dos anos, várias áreas do globo terrestre foram assoladas por doenças que causaram grandes impactos e transformações.

Muitas epidemias e pandemias que assolaram o mundo são conhecidas até hoje, como a pandemia de peste bubônica, a Peste Negra, que assolou a Europa na Idade Média, dizimando 1/3 da população europeia, sendo considerada como uma das maiores pandemias da humanidade. Como uma pandemia a nível mundial, podemos citar a Gripe Espanhola, uma mutação do vírus Influenza, que assolou o mundo em 1918 e 1919, levando, pelo menos, 50 milhões de vítimas à óbito. Ainda podemos citar, as pandemias de Ebola na África, Sars, Aids, Varíola, Cólera, entre outras, que mudaram o mundo e a forma como a humanidade passou a enxergar as doenças.

Atualmente, estamos passando por uma pandemia de Coronavírus (Covid-19) que, assim como as epidemias e pandemias citadas acima, mudará o mundo no qual vivemos. O mundo pós Coronavírus será muito diferente do mundo pré Coronavírus, e todos nós precisaremos nos adaptar às mudanças que estão por vir, e nos preparar para elas.

Em meio a todos os problemas causados pelas epidemias e pandemias alguns sentimentos se destacam e se sobressaem, alguns bons e outros ruins. Em meio a todas as crises causadas pelo Coronavírus, um sentimento tem se destacado e se sobressaído: o egoísmo.

Desde o início da pandemia de Coronavírus vimos inúmeros atos de egoísmo realizados pelas pessoas em todo mundo: desde compras exageradas e desnecessárias, a descumprimento de recomendações, leis, regras e decretos.

Em meio à crise e a todos os problemas causados pelo Coronavírus, ainda temos que lidar com ações irresponsáveis de muitas pessoas, temos que lidar com o aumento abusivo de preços, com o cabo de guerra ideológico que tanto cega aqueles que o disputam, com a incompreensão provocada pelo egoísmo daqueles que só pensam em si mesmos, com a falta de empatia tão amplamente demonstrada por grande parte da população…

Infelizmente, a humanidade está enferma. O mundo está enfermo. E não é somente por causa do Coronavírus. O egoísmo de alguns também é uma doença que afeta a muitos, e ele também pode causar a morte, e para essa doença, tão arraigada na natureza humana, a indústria farmacêutica nunca encontrará a cura. Já estamos passando por problemas demais, não deixe que seu egoísmo, falta de empatia, e incompreensão se juntem a eles.

Wanderson R. Monteiro

(Bacharel em Teologia pelo ICP – Instituto Cristão de Pesquisas)

(São Sebastião do Anta – MG)

dudu.slimpac2017@hotmail.com