DOE COBERTORES

Com o frio, campanha “Aquecer e Não Esquecer” se intensifica em Caratinga

CARATINGA – Compartilhar aquilo que se tem é uma das maiores virtudes do ser humano. Doar é um ótimo combustível para a alma, e quem tem o hábito de ser solidário certamente já encontrou uma boa finalidade para continuar sua vida.

Oficialmente, o inverno só começa no dia 21 de junho, mas o mês de maio já tem registrado temperaturas bem amenas. A expectativa é que o frio continue, com força total, nos próximos dias. E agora, mais do que nunca, é o momento de ser solidário com os que mais precisam. Que tal procurar em casa aquele cobertor, em bom estado, que você não usa mais e que pode aquecer alguém?

Há 27 anos, o Lions Clube Caratinga Itaúna realiza a campanha “Aquecer e Não Esquecer”. Até o fim do mês de maio o clube de serviço segue arrecadando cobertores para doar para instituições de Caratinga. “A nossa campanha teve início no dia 27 de abril e vai terminar no dia primeiro de junho, com a entrega dos cobertores arrecadados prevista para o dia 02 do mesmo mês. A nossa expectativa é que, a cada ano, aumente o número de colaboradores e, consequentemente, mais pessoas sejam atendidas.”, disse a presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, Vânia Celeste.

Com o objetivo de prestar um serviço social à população que mais precisa e sempre pensando em ajudar o próximo, o Lions Clube Caratinga Itaúna idealizou esta campanha, que é tradicional na cidade, conforme explicou o companheiro do Lions, Celestino Bacelar: “Graças a Deus, ano após ano conseguimos bons resultados para poder assistir e colaborar com entidades e associações da nossa cidade. É um trabalho que nós fazemos com muita satisfação e que, também, temos uma reposta muito positiva da sociedade e de empresários que contribuem com essa iniciativa. Vale reforçar que o professor Eugênio Maria Gomes, diretor geral da UNEC TV, é que idealizou esta campanha, há 27 anos. Ele lançou essa ideia e durante todo esse tempo essa iniciativa vem ajudando pessoas”.

Desde sua existência, a Unec TV é parceira nesta causa. Afinal, a emissora reconhece que além de ajudar quem precisa, doar é um ato que contribui com o meio ambiente e traz um retorno positivo para quem compartilha algo. “A UNEC TV acredita neste papel social. Nós entendemos que podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas que necessitam. Então, seguimos engajados nesta busca por atender instituições e os mais necessitados. O tempo está frio, bom para falar sobre essa campanha e bom, também, para tocar os corações. Doe você também!”, destacou a diretora executiva da UNEC TV, Solange Araújo.

Então, separe os cobertores que você não usa mais e, principalmente, que estejam em bom estado. As peças para doação podem ser entregues na Catedral São João Batista que, mais uma vez, abraçou a campanha e é parceira nesta realização. “Precisamos ser sempre parceiros nesses momentos importantes porque o frio está intenso e muitas pessoas precisam de cobertores. Então, mais uma vez, nós estamos dando as mãos – Catedral, Lions e UNEC TV – para ‘Aquecer e Não Esquecer’. Por isso, eu convido você, em um gesto solidário, bondoso, amigo, fraterno, para fazer suas doações de cobertores para esta campanha tão importante, que acontece todos os anos.”, acrescentou o pároco da Catedral, padre Moacir Ramos Nogueira.

Quem não puder levar os cobertores a Catedral pode entrar em contato com os companheiros do Lions – ligando para os números: (33) 9 9105-7350 ou (33) 9 9191-8585 – para combinar o recolhimento das doações.

“As peças quentinhas que estão no armário ou no guarda-roupas, em boas condições e não são mais usadas, podem ter um destino feliz e levar conforto para as pessoas que mais precisam”, diz a organização da campanha.