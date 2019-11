Doctum realiza 15º edição do Ateliê Científico

CARATINGA– No dia 06 de novembro (quarta-feira), aconteceu na Unidade Doctum de Caratinga mais uma edição do Ateliê Científico, com as apresentações dos alunos dos cursos de graduação Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Serviço Social e Teologia. O Ateliê contou com as apresentações de projetos científicos nas modalidades: Paper; Artigos Científicos; Resenha Crítica e Resumo expandido.

Os trabalhos científicos dos alunos dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica, foram expostos no pátio da faculdade, onde apresentaram seus protótipos, maquetes, pontes de macarrão e diversos projetos que se destacaram por sua criatividade.

Semestralmente, são reunidos os trabalhos apresentados em um caderno de resumos, que dá publicidade e registra o evento. A diretora da Doctum Caratinga, juntamente com os coordenadores dos Cursos: Carlos Bitencourt (Administração e Ciências Contábeis), Rogério Costa; (Arquitetura e Urbanismo, Maicon Ribeiro (Ciência da Computação), Oscar Alexandre (Direito), João Moreira (Engenharia Civil e Engenharia Elétrica), Lívia Fernandes (Serviço Social) e Marco Antônio dos santos (Teologia), foram de grande importância para a realização do Ateliê Científico.

Para João Moreira, coordenador dos Cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Civil da Doctum Caratinga, as apresentações dos trabalhos de engenharia neste semestre tiveram um tom de empreendedorismo, “os trabalhos finais, além dos critérios técnicos exigidos pelos professores, houve um olhar diferente prevendo as tendência do mercado, assim como estudos específicos sobre os problemas de infraestrutura que envolvem a sociedade, como patologias em pontes e suas respectivas vidas útil. Considero uma evolução nos trabalhos finais desenvolvidos e apresentados pelos alunos”.

A aluna Roseana Linda de Souza, do 4º período de Direito, disse: “O Ateliê técnico científico é uma oportunidade ímpar ofertada a nós alunos, que vem para agregar grande conhecimento em diversas áreas, principalmente pelas temáticas que são abordadas, com assuntos bastante instigantes e atuais, além de desenvolvermos nossa oratória e argumentação, devida a oportunidade que nos é dada de expor nossa pesquisa, fazendo com que nos tornemos profissionais diferenciados no mercado de trabalho”.

Alexandre Leitão, diretor de Relações Institucionais da Rede de Ensino Doctum, destacou: “No Ateliê Científico os alunos são os protagonistas, através do desenvolvimento de dos projetos de pesquisa, projetos de viabilização de criação de novas empresas que possam solucionar problemas que a sociedade encontra, como por exemplo a eficiência da energia elétrica. Na área de robótica os alunos desenvolveram projetos bastante interessantes e únicos, a partir de pesquisas e inovações. Parabenizo todos os cursos da Unidade Doctum de Caratinga, seus alunos e seus professores, cada um deles apresentaram trabalhos incríveis. Mais uma vez a Doctum cumpriu com êxito o objetivo do nosso projeto pedagógico, levar o aluno ao protagonismo da educação, sabendo que ele tem todas as informações disponibilizada pelos professores, mas é o aluno que vai criar, esse é o diferencial, trazendo o aluno para o centro da produção acadêmico científica”.

A diretora da Unidade Doctum de Caratinga Flávia Bastos, ressaltou que “Diversos projetos de pesquisa, de todas as áreas foram apresentados no Ateliê Científico pelos nossos alunos. Essa quarta-feira foi memorável e o resultado não poderia ter sido melhor. A cada Ateliê nossos acadêmicos nos surpreendem mais, parabéns a todos pelos excelentes trabalhos apresentados!”.