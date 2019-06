Doctum realiza 14ª edição do Ateliê Científico

CARATINGA – Na última quinta-feira (6), aconteceu na Unidade Doctum de Caratinga, a 14ª edição Ateliê Científico, com as apresentações dos alunos dos cursos de graduação em Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Serviço Social e Teologia. O Ateliê contou com as apresentações de projetos científicos nas modalidades: Paper; Artigos Científicos; Resenha Crítica e Resumo expandido.

O coordenador de Pesquisa da Unidade Doctum de Caratinga, professor Rodolfo Assis, é o responsável pela realização desse evento. Semestralmente, são reunidos os trabalhos apresentados, em um caderno de resumos, que dá publicidade e registra o evento. O professor Rodolfo Assis juntamente com a diretora da Unidade Doctum de Caratinga, Flávia Bastos e os coordenadores dos Cursos: Carlos Bitencourt (Administração), Rogério Costa; (Arquitetura e Urbanismo, Sílvia Martins (Ciências Contábeis), Paulo Eustáquio (Ciência da Computação), Oscar Alexandre (Direito), João Moreira (Engenharia Civil e Engenharia Elétrica), Lívia Fernandes (Serviço Social) e Marco Antônio Santos (Teologia), foram de grande importância para a realização do Ateliê Científico.

O Ateliê Científico é parte de intensa atividade de pesquisa que os acadêmicos da Rede Doctum realizam todos os semestres. Os alunos se envolvem com seus projetos, produzem conteúdos e são protagonistas do aprender. Os alunos dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica e Serviço Social tiveram seus trabalhos expostos e apresentados no pátio da faculdade, enquanto os outros cursos apresentaram seus trabalhos em sala de aula. Todos os trabalhos passaram pela avaliação de professores e cada aluno participante recebeu um exemplar do caderno de resumos.

Para o aluno Dorilo Alves, esse foi o seu primeiro trabalho científico. “A experiência em si foi muito agradável, desde o apoio dos professores até a integração de nós alunos em grupo. Sempre gostei de apresentações em público então pude aproveitar muito o ateliê para desenvolver essa habilidade. Escrever e publicar um artigo também agregou muito na minha visão como acadêmico e serviu como incentivo pra me dedicar ainda mais nas próximas edições do evento”.

A aluna Patrícia Silva, estudante do 5º Período de Administração, participou pela terceira vez do Ateliê Científico promovido pela Doctum de Caratinga. “Enquanto aluna e futura profissional, fico imensamente grata por mais essa oportunidade de colocar em prática o conhecimento adquirido em sala de aula e juntamente com meu grupo ficamos honrados com a confiança dos professores orientadores: Josester, Carlos e Aucione que depositaram em nós para apresentarmos nosso artigo neste evento. O Ateliê não é apenas uma apresentação de trabalhos desenvolvidos pelos acadêmicos, ele é a representação de superação para a maioria de nós alunos, principalmente para aqueles que como eu, têm uma extrema dificuldade de se apresentar em público, representa crescimento e a valorização por parte da Instituição frente ao trabalho dos discentes e docentes. Além da sensação de dever cumprido e superação, levo comigo o aprendizado, a certeza da minha escolha pelo Curso de Administração e a vontade de crescer e aprender cada dia mais”.

O professor Rodolfo Assis salientou: “É uma satisfação enorme termos realizado mais um Ateliê Técnico-científico. A unidade de Caratinga vem realizando seus ateliês semestralmente desde o segundo semestre de 2013. De lá para cá avançamos muito. Neste semestre, tivemos mais de 70 trabalhos sendo apresentados, com alunos muito dedicados e cada vez mais protagonistas. Nossos alunos realizaram e apresentaram trabalhos sobre questões práticas associadas à nossa localidade, protótipos, produtos científicos escritos, entre outros. O nosso ateliê é a consolidação de uma política de aprendizagem da Rede Doctum que envolve todo o corpo docente e discente da unidade. Nosso corpo acadêmico está bem “vivo”, conectado e à disposição da comunidade caratinguense e da região”.

A diretora da Unidade Doctum de Caratinga, Flávia Bastos, destacou: “Diversos projetos de pesquisa, de todas as áreas foram apresentados no Ateliê Científico pelos nossos alunos. A noite de quinta-feira foi memorável e o resultado não poderia ter sido melhor. A cada Ateliê nossos acadêmicos nos surpreendem mais, parabéns a todos pelos excelentes trabalhos apresentados!”.