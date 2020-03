Doctum lança desafio para alunos na I Olimpíada Jurídica da instituição

Competição é direcionada a estudantes do 9º período do curso de Direito

CARATINGA – A Rede de Ensino Doctum promove a I Olimpíada Jurídica da instituição, voltada para estudantes do 9º período dos cursos de Direito das unidades da Doctum, em Minas Gerais e Espírito Santo. A competição tem a finalidade de fomentar o estudo do Direito e identificar talentos.

O maior desafio jurídico da instituição será desenvolvido em três etapas, sendo a primeira classificatória, a segunda eliminatória e a grande final que contará com a participação dos melhores de cada unidade. Os estudantes participarão em duplas e não será permitida a participação individual nem de equipes com mais de dois membros.

As provas obedecerão ao padrão da 1ª Etapa do Exame de Ordem (questões objetivas com quatro opções de resposta) realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil e serão elaboradas a partir de questões de provas anteriores. Em todas as fases, as duplas deverão estar presentes no laboratório de informática da sua unidade, 20 minutos antes do horário designado para a realização da prova. Não será permitida consulta a qualquer tipo de material.

Serão classificadas para a etapa eliminatória as duplas que obtiverem pontuação mínima igual ou maior 112 pontos. Participarão da etapa final apenas a dupla com maior pontuação de cada unidade. As duplas que obtiverem as melhores notas receberão a seguinte premiação: 1º lugar: bolsa de 100% da mensalidade correspondente ao 10º período do curso para cada um dos participantes. 2º lugar: bolsa de 50% da mensalidade correspondente ao 10º período do curso para cada um dos participantes. 3º lugar: bolsa de 30% da mensalidade correspondente ao 10º período do curso para cada um dos participantes.

As inscrições serão feitas online e gratuitamente, no período de 16 a 27 de março de 2020 pelo site: doctum.edu.br/olimpiadajuridica

Alunos podem se inscrever entre os dias 16 e 27 de março