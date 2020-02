Doctum divulga edital para seleção de projetos de pesquisa e extensão

Inscrições estarão abertas entre os dias 17 de fevereiro e 02 de março

CARATINGA – A Rede de Ensino Doctum publicou na última sexta-feira, 07, os editais referentes à seleção de Projetos de Extensão e Programas de Iniciação Científica (PIC), edição 2020. As inscrições estarão abertas de 17 de fevereiro a 02 de março por meio de um formulário online, disponibilizado no site da instituição.

Serão considerados aptos a concorrer ao edital os alunos devidamente matriculados em cursos de graduação ou pós-graduação, entre o segundo e o penúltimo período do curso, adimplentes, selecionados pelo orientador e com disponibilidade para o desenvolvimento do projeto de acordo com a necessidade.

O resultado provisório será divulgado no dia 16 de março e as propostas aprovadas terão vigência a partir de 1º de abril de 2020. As bolsas serão concedidas entre os meses de abril e dezembro.

O edital completo pode ser acessado através do site doctum.edu.br/publicacoes

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A iniciação científica é uma atividade acadêmica que possibilita a introdução dos estudantes, orientados pelos professores, no universo da pesquisa científica e de produção deste saber. O Programa se caracteriza como um instrumento de apoio teórico metodológico para a realização de pesquisas que auxiliam a formação de profissionais mais capacitados para o mercado de trabalho.

O Programa de Iniciação Científica da Doctum está estruturado em três áreas temáticas: Responsabilidade Social e Ambiental, Inovação Social e Tecnológica e Formação Profissional.

PROJETOS DE EXTENSÃO

Partindo da missão da Doctum de um compromisso efetivo com as comunidades onde se encontra inserida, a extensão universitária é concebida como principal ação parta o cumprimento deste valor. Entende-se por atividades de extensão as atividades que promovam a unidade entre a teoria e a prática, construindo um instrumento de integração entre pesquisa e realidade social, colaborando com a transformação da sociedade.