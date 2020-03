Doctum dá início ao curso de mestrado em Direito em parceria com a PUC-Rio

Encontro foi realizado no campus Centro da unidade de Juiz de Fora

DA REDAÇÃO -As aulas do Mestrado em Direito, fruto de uma parceria firmada entre a Rede de Ensino Doctum e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC Rio), começaram na última segunda-feira, 16. O encontro foi realizado no campus Centro da unidade de Juiz de Fora e reuniu os alunos, professores e o coordenador do curso.

Segundo a docente da PUC-Rio, Márcia Nina Bernardes, a expectativa para o mestrado é muito alta baseada não só na qualidade da Rede de Ensino Doctum mas também em toda a experiência dos professores. “Esse não é o primeiro Mestrado Interinstitucional (Minter) que nós fazemos com a Doctum. Temos muitos casos de sucesso, muitos alunos brilhantes que depois seguiram para o Doutorado e outros que continuaram na vida acadêmica. Sabemos que o mestrado abriu muitas portas e fez diferença no modo como eles atuam”.

De acordo com Márcia, a formação Stricto Sensu é bastante interdisciplinar, crítica e tem o objetivo de pensar o fenômeno jurídico à luz do contexto social, político e econômico de toda a sociedade. “Na disciplina que leciono vamos discutir o fenômeno do Direito como construção social e também sobre as possibilidades dessa construção, como diversos processos foram contribuindo para que pudéssemos entender como Direito é hoje em dia.”

Para o mestrando Caio Rocha da Cunha, a maior expectativa em relação ao curso é adquirir novos conhecimentos para contribuir com seus interesses de pesquisa e docência. “Gostaria muito de, após os estudos, fazer um doutorado. Acredito que o conhecimento sempre é útil e necessário ao nosso crescimento pessoal e profissional. A iniciativa da Doctum em firmar parceria com a PUC-Rio foi extremamente válida e pertinente para nós que sempre tivemos vontade de dar continuidade aos nossos estudos e que, por motivos profissionais, não poderíamos nos afastar de nossa cidade”.

SOBRE O MESTRADO

O curso faz parte do Programa de Mestrado em Direito da PUC-Rio e abrange três linhas de pesquisa: Transformações Constitucionais e Pensamento Constitucional Contemporâneo; Direitos Humanos, Democracia e Ordem Internacional; e Teoria do Direito, Ética e Construção da Subjetividade. Trata-se de um mestrado que perpassa diversas áreas do Direito, com disciplinas que abrangem Direito Civil, Penal, Ambiental e, até, Internacional. O mestrado tem duração de 24 meses, e as aulas serão encontros presenciais e semanais, realizados no recém-inaugurado campus Centro, na Avenida Rio Branco, em Juiz de Fora.