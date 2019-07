Doctum Caratinga promove palestras gratuitas na próxima semana

Inscrições para evento “Portas Abertas” já começaram e podem ser feitas pelo público em geral

CARATINGA – Na próxima semana, nos dias 16 e 17 de julho, as Faculdades Doctum de Caratinga realizam um evento voltado para toda a comunidade da cidade. Trata-se do projeto “Doctum Portas Abertas”, um encontro gratuito que traz na programação duas palestras com o objetivo de levar para os cidadãos de Caratinga e região uma oportunidade de aperfeiçoar o conhecimento nas áreas de Vendas, Atendimento ao Público e Marketing.

As palestras são gratuitas e serão ofertados certificados. Na terça-feira, dia 16, será realizada a palestra “Eu perdi o ônibus… E agora? – Uma reflexão sobre o contexto atual do mercado e seus desafios”, ministrada pelo professor Carlos Bitencourt. Na quarta-feira, dia 17, acontece a palestra “O Terceiro Setor e a interface com as atividades empresariais”, com o professor José Francisco Peixoto.

Podem participar pessoas que tenham ensino médio completo, ou que já estejam concluindo. O evento tem como público-alvo interessados em agregar conhecimento, em especial quem trabalha com vendas, atendimento ao público e marketing, e/ou para quem está em busca de uma recolocação no mercado.

O projeto “Doctum Portas Abertas” acontece nos dias 16 e 17 de julho, terça e quarta-feira da próxima semana, na unidade Doctum de Caratinga, que fica na Rua João Pinheiro, no 147, no Centro, às 19h30. As inscrições são gratuitas, basta informar o nome completo, CPF, e-mail e telefone para contato, e podem ser feitas através do e-mail relacionamentocaratinga@doctum.edu.br; pelo WhatsApp (33) 99969-8218; e/ou pelo telefone: (33) 3322-6213.