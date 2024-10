Doctum Caratinga abre inscrições para o Vestibular 2025 com novos cursos

CARATINGA – Com o tema “Educação que aproxima, tecnologia que impulsiona”, a Rede de Ensino Doctum lança sua campanha para o Vestibular 2025, reforçando seu compromisso com uma educação que une inovação tecnológica e valorização do fator humano. A campanha destaca a missão de preparar os estudantes para um futuro dinâmico, onde tecnologia e humanização caminham juntas, promovendo uma formação completa, conectada às demandas atuais e alinhada ao desenvolvimento pessoal e profissional.

Para quem está buscando uma nova qualificação profissional, concluindo o ensino médio ou deseja iniciar uma carreira de sucesso, esta é a oportunidade de ingressar na faculdade e dar um passo importante em sua jornada acadêmica e profissional.

A Doctum Caratinga abriu as inscrições para o Vestibular 2025, com vagas em diversos cursos de graduação. O processo seletivo oferece ingresso para o primeiro semestre do próximo ano. Os candidatos podem se inscrever gratuitamente pelo site oficial doctum.edu.br.

As formas de ingresso são pelo vestibular agendado, pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), pela segunda graduação ou pelo retorno ao curso.

A grande novidade do Vestibular 2025 são os cursos de Biomedicina e Fisioterapia, ambos em alta no mercado e com grande potencial de empregabilidade. Atenta às demandas da área da saúde, a Doctum Caratinga oferece essas novas opções para quem deseja ingressar em carreiras promissoras.

Biomedicina

O curso de Biomedicina tem registrado um crescimento expressivo no mercado de trabalho, impulsionado pela crescente demanda por profissionais qualificados nas áreas de saúde, pesquisa e tecnologia. A biomedicina tem se destacado como essencial para avanços em diagnósticos, desenvolvimento de vacinas e novos tratamentos. Esse cenário promissor torna a profissão cada vez mais valorizada, com um mercado aquecido e em constante evolução, onde o biomédico desempenha um papel fundamental na melhoria da qualidade de vida e na inovação em saúde.

O objetivo é formar biomédicos capacitados para pesquisas na área da saúde, abrangendo pessoas, animais e plantas. O campo de atuação é amplo, com oportunidades em hospitais, laboratórios, indústria farmacêutica, centros de pesquisa, órgãos públicos, institutos criminais, e indústria estética, tanto no setor público quanto no privado.

Fisioterapia

O curso de Fisioterapia vem apresentando um crescimento significativo no mercado de trabalho, impulsionado pela valorização da saúde preventiva, pelo envelhecimento da população e pela busca crescente por qualidade de vida. Os fisioterapeutas são cada vez mais requisitados em diferentes áreas, como ortopedia, neurologia, esportiva, respiratória e saúde ocupacional, além de áreas emergentes como a fisioterapia estética e o trabalho em equipes multidisciplinares. Esse cenário amplia as oportunidades para o fisioterapeuta, que se torna um profissional essencial na reabilitação, promoção da saúde e bem-estar, ganhando espaço e reconhecimento em um mercado em constante expansão.

O fisioterapeuta pode atuar em hospitais, clínicas e no início ou acompanhamento de tratamentos de pacientes com capacidade motora comprometida. Também pode trabalhar em áreas como fisioterapia do trabalho e esportiva — avaliando atletas e tratando lesões —, além de desenvolver e avaliar equipamentos para tratamentos fisioterapêuticos.

Mais seis opções de graduação

Além dos novos cursos, a instituição continua com mais seis opções de graduação: Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Psicologia, todos muito bem avaliados pelo Ministério da Educação (MEC). Para se inscrever, os candidatos devem informar o número do CPF. Aqueles que optarem por usar a nota do Enem também precisam inserir o Boletim de Desempenho e o ano de realização do exame.

Os candidatos aprovados estarão aptos a fazer a matrícula de forma online logo após a divulgação da classificação. Os documentos necessários para matrícula incluem Certificado de Conclusão do Ensino Médio, identidade, CPF, comprovante de residência, entre outros. A lista completa dos documentos exigidos está disponível no edital do vestibular, que pode ser acessado no site da instituição. Para saber mais informações, os interessados podem enviar mensagem para o WhatsApp (33) 99969-8218.