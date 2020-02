Doctum abre inscrições para cursos de pós-graduação presenciais

São mais de 40 opções de Especializações e MBA em seis áreas de atuação

CARATINGA– Se atualizar é o caminho para uma carreira de sucesso. Pensando nisso, a Rede de Ensino Doctum abriu as inscrições para os cursos de pós-graduação, com o objetivo de contribuir para o aprimoramento e desenvolvimento dos profissionais que desejam se destacar no mercado de trabalho. Visando atender desde profissionais recém-formados à líderes empresariais, a instituição dispõe de mais de 40 cursos nas modalidades Especialização e MBA, em seis diferentes áreas: Gestão, Educação, Direito, Saúde, Psicologia e Engenharia e Arquitetura.

Segundo a coordenadora de Pós-graduação da Doctum, Joyce Altaf, independente da área de atuação, é fundamental que o profissional busque constantemente o aperfeiçoamento e atualização em uma instituição de ensino de excelência. “Ao decidir cursar uma pós-graduação, o profissional faz um investimento para a carreira, por isso precisa ter a certeza da qualidade da sua formação. A Rede Doctum é referência em educação, conta com professores bem conceituados e investe em network. Durante o curso, o aluno tem condições de trocar experiências tanto com os docentes, quanto com os colegas que também estão inseridos no mercado de trabalho”.

A partir da pós-graduação a Doctum amplia ainda mais as ofertas de cursos, como explica Joyce. “Oferecemos tanto a pós stricto sensu, com o mestrado em Direito em parceria com a Puc-Rio, quanto a latto sensu, totalmente gerida pela Doctum. Isso reforça nossa missão enquanto instituição, de transformar a vida das pessoas pela educação, pois conseguimos oferecer todo o ciclo educacional aos nossos alunos, desde a Educação Básica até a Pós. Fazendo com que nossos estudantes, desde cedo, consigam evoluir e construir carreiras de sucesso”.

O início das aulas está previsto para março, com encontros quinzenais aos sábados. Todos os cursos são 100% presenciais, distribuídos em 14 unidades de Minas Gerais e Espírito Santo, e contam com um corpo docente de excelência, com professores de referência em suas áreas de atuação. A instituição ainda oferece condições especiais para seus ex-alunos. As inscrições podem ser realizadas pelo endereço eletrônico: pos.doctum.edu.br.

VANTAGENS DA PÓS-GRADUAÇÃO

Segundo dados da 54ª edição da Pesquisa Salarial, conduzida pela Catho Educação e realizada com mais de 2 milhões de profissionais, de mais de 25 mil empresas em 4.063 cidades de todo país, profissionais com Especialização ou MBA podem ganhar até 47,5% a mais do que aqueles que fizeram apenas a graduação. Além de se destacar no mercado de trabalho, com uma pós-graduação o profissional adquire competências novas e se mantém atualizado.

A pós-graduação presencial da Rede de Ensino Doctum visa formar profissionais completos e preparados, com aulas voltadas para as exigências do mercado. Com a missão de transformar a vida das pessoas pela educação, a instituição é referência em educação inovadora e capaz de preparar o cidadão para o trabalho e para a vida.

Outras informações no site: pos.doctum.edu.br ou no e-mail: posgraduacao@doctum.edu.br