doc Revés tem inscrições abertas

Patrocinado pela Fundação Renova, projeto consiste na realização de oficina de audiovisual que resultará na produção de um documentário sobre o distrito de Bom Jesus do Galho por alunos do curso

BOM JESUS DO GALHO – Estão abertas as inscrições para a doc Revés, oficina de audiovisual que será realizada em Revés do Belém. As aulas, que têm como público-alvo moradores do distrito de Bom Jesus do Galho, resultarão na produção de um documentário sobre a localidade produzido pelos alunos do curso.

Patrocinado pela Fundação Renova, via Edital Doce, o projeto tem como objetivo promover a inclusão social dos inscritos, estimular a produção cultural, o desenvolvimento pessoal do grupo, o convívio em sociedade e preservar a memória da formação da identidade de Revés do Belém.

“Por meio da oficina, vamos despertar as habilidades e competências dos alunos para as artes, a cultura, para a vida e para o mundo”, comenta a artista plástica Rita Bordone, que assina a concepção e produção do projeto.

Em função da pandemia, a oficina, que seria realizada presencialmente, foi adaptada para o universo on-line e será desenvolvida por canal a ser divulgado em breve.

PRAÇA

Segundo adianta Rita Bordone, durante as aulas, os alunos aprenderão sobre pesquisa, enquadramento de imagem, edição de vídeo, “sobre cada etapa de produção do cinema documental”, sintetiza a artista. Há dois anos, a convite da Fundação Renova, a artista plástica participou da construção da mais nova praça do distrito em regime de mutirão, uma ação coordenada pelo Instituto Elos. Rita Bordone foi responsável pela pintura de um painel na área de lazer feita com crianças, jovens e adolescentes orientados por ela, que também colaborou com o plantio de plantas ornamentais em canteiros distribuídos pela praça.

Posteriormente a esse projeto, Rita Bordone deu sequência a ações voluntárias em Revés do Belém, com a ministração de aulas de artesanato presenciais. “Formamos um grupo motivado pelas atividades artísticas oferecidas em espaços alternativos como a igrejinha local. Lamentavelmente, veio a pandemia, e precisamos suspender nossos encontros, mas mantivemos nossa comunicação via WhatsApp e a boa expectativa para o desenvolvimento deste projeto de audiovisual e outros que estão por vir”, comenta Rita Bordone.

SERVIÇO

As inscrições para o doc Revés estão sendo feitas pelo telefone/WhatsApp (31) 9 8688.9330. A oficina é gratuita e as vagas são limitadas.

Assessoria de Comunicação