Dobrada a oferta de leitos de UTI Adulto para covid-19

CARATINGA- Na manhã desta terça-feira (30/6), foi anunciada, pela gerência do Hospital CASU – Irmã Denise a aquisição de equipamentos para implantação de 16 novos leitos UTI Adulto exclusivos para Covid-19. Somando aos quatro leitos extras que foram instalados na última semana, após a cessão de respiradores pela Aminas, o município dobra a disponibilidade de leitos para o enfrentamento da pandemia do Novo Coronavírus.

Os novos leitos já estão disponíveis para uso em caso de necessidade e devem ser habilitados nos próximos dias pelo Governo do Estado. Com isso o município passa a contar com 40 leitos UTI adulto exclusivos para Covid-19, além de 5 leitos de UTI infantil que também serão habilitados em breve.

A compra dos equipamentos foi realizada com recursos do Ministério da Saúde repassados ao CASU pelo município de Caratinga.