Policiais penais do presídio de Caratinga estiveram fazendo uma grande doação para o garoto Ícaro Gabriel, de cinco anos, que teve 70% do corpo queimado em um incêndio que destruiu sua casa. Ícaro precisa fazer o uso constante de um creme para pele e um antialérgico. Os policiais penais doaram para o menino 98 frascos do creme e 30 caixas de antialérgico.