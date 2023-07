DOAÇÃO DE ÓRGÃOS: ATO DE AMOR E SOLIDARIEDADE NESTE DOMINGO NO HCL

Neste domingo, 30/07, foi realizada mais uma captação de órgãos no Hospital César Leite.

Uma equipe do MG Transplantes veio num avião e desembarcou no aeroporto de Santo Amaro de Minas para captação de órgãos. Equipe de profissionais do HCL e uma ambulância foram deslocadas para o apoio.

Os médicos e enfermeiros tiveram o auxílio ainda da Polícia Rodoviária Federal durante todo deslocamento de ida e retorno pela BR-262. Foram captados rins, fígado e córneas.

Todo o procedimento é coordenado pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgão e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) do HCL com apoio de profissionais de vários setores.

Que Deus conforte a família generosa que autorizou a doação e abençoe com muitos anos de vida os receptores para que possam honrar a memória do doador e ser exemplo e incentivo à doação de órgãos.

Autorizar a doação de órgãos é honrar a vida de quem se foi. Seja um doador de órgãos, avise a sua família e salve vidas!