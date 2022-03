Do papel à tela, DIÁRIO se destaca como multiplataforma

CARATINGA- O DIÁRIO DE CARATINGA vem demonstrando ao longo dos anos que está se adaptando à realidade das redes sociais, mas, mantém sua tradição com o jornal impresso que já circula há 27 anos.

Com sua presença marcante através de seu portal de notícias há mais de 10 anos e, mais recentemente, marcando seu espaço nas demais plataformas digitais, como Facebook, Instagram e YouTube, o DIÁRIO mostra que está buscando o jornalismo multiplataforma, acompanhando as mudanças tecnológicas e econômicas. A intenção é deixar o leitor/internauta informado, seja qual modalidade de acesso à informação ele escolher.

O jornalismo atual requer agilidade, sem deixar de lado a credibilidade e a responsabilidade de informar. A internet trouxe a urgência da comunicação. Nas redes sociais, as transmissões ao vivo mostram a interatividade com o internauta, que não quer só saber, mas, opinar. O impresso ganha na apuração, trazendo uma reportagem mais completa e trabalhada, que pode ser arquivada ou documentada. Do papel à tela, o DIÁRIO se destaca como opção para os mais exigentes internautas e leitores, que estão pelo celular, computador, tablets ou com o tradicional impresso adquirido na banca.

Públicos diversificados e ávidos por informação. Para muitos, o jornal representa a primeira oportunidade de se descobrir como escritor. É o caso do estudante de Medicina Daniel Dornelas, que destaca sua história com o jornal. “Particularmente, o DIÁRIO foi o local que eu fiz uma primeira publicação em que mostrei um pouco daquilo que eu escrevia, que antes era restrito a alguns cadernos e a poucos professores com quem eu tinha contato, desejo e coragem de mostrar aquilo que eu escrevia. Foi através do DIÁRIO que eu mostrei o que eu fazia para a região de Caratinga”.

Daniel frisa que isso aconteceu, principalmente, pelo jornal impresso. “Foi muito importante para mim ver meu nome, algo que escrevi, nas páginas do jornal e circulando pela cidade e outras localidades. Desde então, o Diário de Caratinga me deu o privilégio de ser publicado várias outras vezes, contar histórias que vivi, que inventei, compartilhar com os leitores, não só do formato digital, mas, o do formato impresso, que tradicionalmente, às vezes não têm contato com site, não têm costume com internet, mas, têm hábito de abrir o jornal todos os dias para se atualizar. Isso foi muito importante. É ótimo poder contar para as pessoas que eu colaboro com o DIÁRIO, porque sem dúvidas, o jornal faz parte da minha história, tenho carinho enorme por toda a equipe. E sempre que eu puder quero estar nas páginas do DIÁRIO, contando um pouco mais da minha história e das histórias que vejo e acompanho”.

O gestor escolar Cláudio Geraldo da Silva também analisa a junção impresso e redes sociais que é a marca do DIÁRIO. “Há quase três décadas o Diário de Caratinga registra a história de nossa região, com uma precisão ímpar. São mãos e olhares atentos, que nos fazem conhecer e relembrar o dia a dia de nossa cidade, acompanhando a evolução dos meios de comunicação, assumindo na sua essência o que, em comunicação, chamamos de convergência em mídias. Quer dizer, a tradição do jornal impresso, entregue todas as manhãs, se atualiza na palma de nossas mãos, através das redes sociais. O Diário de Caratinga é também sujeito-protagonista da história que conta. Eterniza-se em nossos fatos de modo dinâmico e atrativo”.

O professor e colunista Eugênio Maria Gomes faz um balanço histórico da presença da imprensa e a contribuição do Diário de Caratinga. “O nosso jornal, o qual tenho a grande honra de ser um de seus colunistas, completa 27 anos de existência. E pensar que Gutenberg, 1500 anos depois de Júlio César criou a prensa e já em 1766 na Suécia se implanta o Conselho de Liberdade de Imprensa. E no final do século passado surgia a Internet, pelo menos a liberação pra seu uso comercial, se tornando um grande concorrente do jornal impresso. E foi nesse período que nasce nosso jornal Diário de Caratinga. Acho interessante porque um jornal completamente atualizado com seu tempo e com o tempo do leitor, oferece todo o conteúdo via Internet e ainda oferece o mesmo conteúdo no papel. Eu mesmo sou um leitor de jornal, gosto de pegar no papel pra ler e o jornal Diário de Caratinga nos dá essas duas possibilidades. Ele não fez dessas duas áreas uma motivação para criar conflito, muito menos para decidir para que lado ele iria. Mas, oferece as duas possibilidades pra nós, leitores. Esse grande jornal, jornal de todo o povo de Caratinga e da região, que faz parte da história recente de todos nós”.

Para Eugênio, o melhor da atuação do jornal Diário de Caratinga nessas duas áreas, sua presença física no papel e na internet é “justamente propiciar que o consumidor rotineiro de conteúdos através da Internet também tenha através do Diário, conteúdo de qualidade, receba também a informação. Porque é sabido que o jornal impresso, de uma maneira muito particular o Diário de Caratinga traz consigo essa boa fama de trazer boas informações . E o DIÁRIO consegue fazer isso também na Internet. Então, vida longa ia Diário de Caratinga via Internet e impresso”.

Walber Gonçalves, que também é professor e colunista traz a sua percepção dos caminhos da informação através deste jornal. “O Diário de Caratinga tem contribuído de forma fenomenal para a cidade, acredito que já existe até uma simbiose, é difícil falar de Caratinga sem falar Diário de Caratinga. É o DIÁRIO que registra diariamente toda nossa história. É claro que durante muitos anos, tudo começou de forma impressa, coisa que acontece até hoje em dia, porque temos o jornal, mas, o DIÁRIO também não está se furtando da modernidade, tanto é que vem criando esses canais cada vez mais envolvidos com a rede social, tem a TV Diário sempre presente com as notícias em tempo real no Facebook e Instagram. Isso é essencial para o mundo moderno, existem coisas que não tem como fugir, apesar que o saudosismo do papel vai ficar sempre presente. Mas, é interessante essa questão do DIÁRIO manter ainda o impresso, vários jornais do Brasil já fecharam nessa parte impressa e o DIÁRIO continua firme nesse legado. Que venham mais e mais anos com o DIÁRIO mostrando e contando a história da nossa cidade, mantendo esse registro e, se possível, com o impresso que é muito bacana”.