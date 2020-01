Dnit repara estradas da região

CARATINGA- O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que é comandado pelo supervisor Robson Santana, realizou inúmeras ações nas estradas da região em decorrência das chuvas.

Foi registrada queda de barreira no km 24 da BR-262/MG, próximo a Reduto, que deixou a pista interditada. O material foi totalmente retirado em menos de seis horas do ocorrido.

Outras ocorrências desta natureza foram registradas no km 115 da BR-262/MG, com limpeza realizada no mesmo dia; no km 593 da BR-116 próximo ao distrito de Realeza; km 520, próximo a Santinha, na BR-116; BR-474, kms 33, 38, 51 e 157. Todas as barreiras foram retiradas no mesmo dia e liberada a pista.

Já a barreira da BR-458, km 140, próximo ao aeroporto de Ipatinga foi retirada durante a madrugada de sábado para domingo.

Ainda foi constatada erosão nos Kms 81 e 89 da BR-262, sendo devidamente isolado e sinalizado. Houve interdição da BR-474, mata do Feliciano Miguel Abdala. “A BR-474 ficou fechada por algumas horas de domingo a noite até a manhã de hoje (segunda) de manhã devido às cheias do Rio Manhuaçu. Voltou a trafegar normalmente na manhã desta segunda-feira”, frisou Robson.

Robson ainda destacou que as ações realizadas pelo Departamento amenizaram os transtornos aos usuários das vias. “Importante ressaltar que fizemos um trabalho preventivo de limpeza de todos os dispositivos de drenagem, o que possibilitou que os danos não fossem maiores. Também deixamos todas as nossas equipes de plantão para atuar imediatamente que os problemas fossem aparecendo”.