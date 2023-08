DNIT prevê recapear a BR-262 em Manhuaçu até o final do ano; obras iniciadas em Abre Campo

As condições precárias do pavimento da BR-262 parecem que terão solução. A obra de recuperação do trecho mineiro da BR-262, entre a divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo e João Monlevade já foi iniciada. Ao invés dos tapa-buracos paliativos, o contrato prevê a restauração de trechos.

Os 196 quilômetros foram divididos em dois contratos. O primeiro já foi iniciado e começa em Abre Campo e segue até João Monlevade.

Conforme o DNIT respondeu ao Portal Caparaó, “as obras de restauração da BR-262, em andamento se concentram, atualmente, entre as cidades de Abre Campo e Rio Casca. Elas fazem parte do escopo do contrato de manutenção, firmado entre a autarquia e a empresa CCL. São executados os serviços de fresagem, reciclagem de base e recomposição de pavimento. O valor do referido contrato é de R$ 80 milhões”.

A Superintendência Regional do DNIT em Minas prevê a execução destes serviços ao longo de toda a extensão do trecho objeto do contrato (do Km 72 ao km 196), nos segmentos onde eles são necessários. A expectativa é de recompor entre 15 a 20 km de pavimento por mês. As fotos são do trecho entre Abre Campo e Rio Casca.

MANHUAÇU

Já o outro trecho, que inclui a passagem por Manhuaçu e Realeza, o DNIT respondeu que já tem “a empresa vencedora do processo de licitação do segmento entre Martins Soares e Matipó. Aguardamos a assinatura do contrato por esses dias e a emissão da ordem de serviço para iniciar os trabalhos nesse trecho da rodovia. A previsão é de que o contrato seja assinado ainda neste mês de agosto, assim como o início das obras”.

Neste contrato, de valor aproximado de R$ 35 milhões, também estão previstos os serviços de fresagem, reciclagem e recomposição de pavimento, nos segmentos críticos. A previsão é de que perímetro urbano de Manhuaçu esteja recapeado até o final deste semestre.

Carlos Henrique Cruz / Portal Caparaó