DNIT prevê início das obras na rodovia Ipanema – Pocrane em 15 dias

IPANEMA – Na manhã desta quinta-feira (9), aconteceu uma reunião na Prefeitura de Ipanema envolvendo os prefeitos de Taparuba, Pocrane e Ipanema. A iniciativa teve o objetivo de buscar soluções urgentes para os problemas que afetam a BR-474 e a estrada que liga Taparuba a Ipanema. O encontro contou com a participação de Rômulo Freitas, chefe da unidade do DNIT de Caratinga.

Durante a reunião, Rômulo Freitas apresentou detalhes sobre o processo de licitação do DNIT para a recuperação do trecho da BR-474, danificado pelas chuvas recentes. Ele garantiu que as obras estão previstas para começar dentro de quinze dias, trazendo alívio para os motoristas que enfrentarão dificuldades no tráfego pela região.

Além disso, foi anunciado que a empresa vencedora da licitação não será apenas responsável pela recuperação do trecho da BR-474, mas também assumirá a manutenção da estrada que liga Taparuba a Ipanema. Essa medida visa melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança para quem utiliza a via diariamente.

“A reunião reforçou o compromisso das prefeituras em unir esforços e buscar melhorias para a infraestrutura da região, mostrando que, juntos, os municípios podem alcançar avanços significativos para a população”, destacaram os participantes.