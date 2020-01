Dnit esclarece intervenções no Bairro Zacarias

Reforço da sinalização, além de remanejamento de postes por parte da Cemig são medidas necessárias para conclusão da obra

CARATINGA- Recentemente, algumas intervenções foram implementadas no perímetro urbano da BR-116, Bairro Zacarias, nas imediações do Mineirão Atacarejo. O supervisor da unidade local do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) de Caratinga, Robson Santana concedeu entrevista na tarde de ontem, para esclarecer algumas questões relacionadas à obra, que ainda não está finalizada.

De acordo com Robson, as intervenções naquele trecho já estavam previstas no cronograma, considerando o fluxo de veículos e o número de acidentes registrados no local. Além disso, a instalação de um novo empreendimento também provocarias alterações significativas no trânsito. “Estavam previstas, porém nós não executamos anteriormente por questões de recursos. Com a vinda do Mineirão Atacarejo, automaticamente, existe uma contrapartida para o empreendedor, onde ele tem que adequar ao trânsito, o que aquele empreendimento vai estar atraindo. Então, nós passamos cerca de seis meses discutindo essa questão de projeto com a rede Mineirão, conseguimos aprovar o projeto no final do ano passado e eles deram início a essas obras”.

Robson acrescenta que a obra está próxima de conclusão, citando que ainda faltam alguns dispositivos de sinalização e remanejamento de postes por parte da Cemig. Por fim, será liberado o retorno para o trânsito normal. “A partir do momento que o Mineirão se instalou, tivemos a necessidade de fazer uma pista de aceleração. Essa pista de aceleração ficou no alinhamento dos postes, que serão retirados. E alguns tachões, algumas placas vimos que não estão completas, estamos ainda em fase de fiscalização dessa execução, vamos fazer algumas exigências para o Mineirão e eles vão atender”.

O supervisor do Dnit explica com o funcionará a circulação de veículos no trecho após a finalização dos serviços. “Com a liberação do retorno, quem vier do Bairro das Graças vai manter à direita passando rente ao posto de gasolina. E quem vem do Mineirão, do centro de Caratinga, sentido Ubaporanga/Inhapim para fazer o retorno, não vai precisar parar na faixa da direita, vai simplesmente convergir à esquerda como na Engelmig. E quem vai no sentido Ubaporanga, que não for fazer o retorno vai pegar a pista da direita normalmente”.

Em relação à previsão de término da obra, Robson afirma que ainda não é possível mensurar, tendo em vista que a retirada dos postes é de responsabilidade da Cemig. “Não tenho como afirmar e cravar uma data, pois estamos dependendo disso, mas, estamos cobrando, em contato direto com a concessionária para poder fazer esse remanejamento o mais rápido possível”.

A população é orientada a redobrar a atenção e ter paciência. “Sabemos que toda travessia urbana, o limite de velocidade é 50 km por hora. Então as pessoas têm que ter atenção, ali além de veículos são muitos pedestres, inclusive com carrinho de compras saindo do supermercado, os idosos ali na faixa de pedestres do INSS. É respeitar as leis para termos um trânsito mais seguro”.

OUTRAS INTERVENÇÕES

A realização de intervenções no perímetro da BR-116 tem impactado de maneira significativa na redução do número de acidentes. De acordo com Robson, o Dnit já planeja obras em outros trechos. “Nossa próxima intervenção nos próximos seis meses será o trevo de Bom Jesus do Galho, do Posto São Rafael. Vamos projetar ali uma grande rotatória para quem for retornar ali também não precisar parar, não criar aquele congestionamento ali, fazer o retorno automático e quem for seguir sentido Manhuaçu também pegar a pista livre”, finaliza.