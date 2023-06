DNIT abre licitação para manutenção da BR 262 na região de Manhuaçu

MANHUAÇU (MG) – O DNIT publicou edital de pregão eletrônico com vistas a recuperação e restauração do pavimento da BR-262, no trecho entre a divisa de Minas Gerais e Espírito Santo até o km 72, entre Martins Soares e o trevo de Matipó.

A licitação prevê a contratação de empresa para execução dos serviços necessários de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na rodovia BR-262/MG, num contrato no modelo do Plano Anual de Trabalho e Orçamento – PATO, onde tem como principal objetivo buscar garantir segurança e conforto aos usuários desta rodovia, bem como preservação do bem público através da execução de serviços Conservação Rotineira, Periódica e Emergencial e Demais Serviços de Manutenção (DSM).

Conforme a justificativa do edital, os serviços de engenharia a serem executados na rodovia BR-262/MG “serão de grande relevância para os usuários, pois irão proporcionar a manutenção das condições de trafegabilidade e segurança dos usuários”. A estimativa do edital é de um investimento de 49 milhões de reais. O pregão está marcado para o dia 30/06.

O documento detalha que as obras irão contemplar pistas, marginais, faixa de domínio, dispositivos de drenagem e demais elementos que integram a estrutura nos 72,2 km de rodovia, abrangendo os municípios de Martins Soares, Reduto, Manhuaçu, Santa Margarida e Matipó.

Além da restauração do pavimento asfáltico, o contrato prevê roçada das margens da pista, caiação de sarjetas, meios-fios e guarda corpo e barreiras; limpeza e desobstrução de bueiros e dispositivos de drenagem; remoção de lixo/entulho/emborrachados da faixa de domínio; e remoção de animais, árvores, vestígios de óleo ou graxa, grãos, agregados, solos, vidros, derramados na rodovia.

