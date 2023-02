Divulgados nomes dos mortos em acidente na BR-116, em Além Paraíba

DA REDAÇÃO – Os corpos dos quatro mortos no trágico acidente da BR-116, em Além Paraíba, foram reconhecidos por familiares e responsáveis na tarde desta segunda-feira (30/1), em Juiz de Fora. As quatro vítimas, moradoras de Magé e Duque de Caxias, têm entre 13 e 18 anos.

A vítima mais velha atuava como assistente técnico da equipe. Confira a relação:

-Kailon da Silva Paixão, 13 anos, morador de Magé;

-Andrei Viana da Costa Silva, 15 anos, morador de Duque de Caxias;

-Diogo Coutinho Chao Villar, 18 anos, Duque de Caxias;

-Thyago Ramos de Oliveira Dias, 15 anos, Duque de Caxias.

Feridos

Sobre os feridos, conforme informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), dois sobreviventes – um de 16 anos e outro de idade não informada – foram transferidos de Além Paraíba para o Hospital São Paulo, de Muriaé. A respeito dos demais hospitalizados, as informações eram essas até o final dessa edição:

-Quatro seguiam internados na Casa de Caridade Leopoldinense, em Leopoldina;

-24 pessoas foram encaminhadas para o Hospital São Salvador, em Além Paraíba. Não há, no entanto, atualizações sobre elas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 33 pessoas ocupavam o ônibus. Já conforme nota da LG Turismo, responsável pela viagem, na lista de passageiros constam 31 passageiros mais o motorista.

O acidente

O ônibus onde estava os jogadores e a comissão técnica caiu de uma ponte de 10 metros de altura, na madrugada desta segunda-feira (30), e deixou quatro mortos e 29 feridos, em Além Paraíba. O time voltava de Ubaporanga, onde disputou uma competição.

Com informações: G1 Zona da Mata