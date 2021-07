Divulgado resultado do Programa Bolsa Atleta Caratinga 2021

Foram distribuídos R$ 62.000,00 em bolsas de quatro categorias

CARATINGA- A prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte divulgou nessa sexta (23), o resultado final do processo seletivo referente ao Edital 2021 do Programa Bolsa Atleta Caratinga.

O Programa Bolsa Atleta Caratinga foi instituído através da lei municipal nº 3.265/2011 e alterada pela lei nº3637/2017, com o objetivo de selecionar atletas, técnicos e equipes envolvidos nas práticas de esportes de alto rendimento, em diversas modalidades esportivas, ofertando bolsas para o fomento visando participações em eventos esportivos a nível regional, estadual, nacional e internacional. O Programa a nível municipal não tem nenhuma relação com os programas de mesmo nome a nível estadual e federal, sendo os recursos disponibilizados do próprio município.

No edital 2021 foram protocoladas 34 solicitações em 11 modalidades esportivas, sendo deferidas ao final do processo 27 bolsas esportivas: Atletismo (11), Basquete (1), Fisiculturismo (1), Futsal (1), Jiu-Jitsu (5), Maratona Aquática (1), Mountain Bike (1), Skate (1), Taekwondo (2), Tiro Esportivo (2) e Triathlon (1) entre bolsas de categoria: Internacional, Nacional, Estadual e Regional, num total de R$ 62.000,00.

O Comel – Conselho Municipal de Esportes e Lazer foi responsável pelos processos de análise documental, ranqueamento e apuração através da criação de uma Comissão Técnica de Avaliação. Todo o processo observou os critérios de legalidade e impessoalidade, tendo parâmetros objetivos determinados pelo próprio Edital, não havendo analise subjetiva para a seleção dos comtemplados.

Confira a relação dos atletas, técnicos e equipes beneficiados: