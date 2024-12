🎄✨ Horário Especial de Natal 2024 ✨🎄

Neste Natal, o comércio de Caratinga estará de portas abertas em horários especiais para você aproveitar cada momento com mais tranquilidade! “ Aqui, você encontra o presente ideal para quem ama, com a qualidade e o carinho que só o comércio local oferece. Vamos juntos fortalecer nossa cidade, apoiar nossos comerciantes e celebrar o Natal com muita união e alegria!”, afirma a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caratinga.