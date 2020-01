Divulgado cronograma de designação presencial

Candidatos deverão comparecer no dia 31 de janeiro a um dos 10 polos determinados pela SER

DA REDAÇÃO- No dia 31 de janeiro, será realizada a modalidade presencial da designação dos interessados em atuar na rede estadual de ensino de Caratinga no ano letivo de 2020.

Os candidatos deverão comparecer a um dos 10 determinados pelas Superintendência Regional de Ensino para concorrerem à função de Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB). Aqueles que concorrem a vagas para Caratinga (sede), Sapucaia, Santa Luzia, Santa Efigênia, Dom Modesto, Dom Lara, São João do Jacutinga, Santo Antônio do Manhuaçu, Patrocínio, Piedade de Caratinga, Santa Rita de Minas e Santa Bárbara do Leste devem comparecer à Estadual Engenheiro Caldas, às 8h30.

É preciso ficar atento à divulgação das vagas nos editais que serão publicados ao longo do período de designação no site: http://controlequadropessoal.educacao.mg.gov.br/divulgacao. É necessário que o interessado consulte permanentemente o site, pois as vagas são atualizadas até o final do período.

A chamada inicial para designação presencial será feita a partir da classificação dos candidatos inscritos na primeira etapa do processo de designação, definida de acordo com os critérios de prioridade descritos na Resolução SEE nº 4.257/2020. A classificação está disponível no site http://www.designaeducacao.mg.gov.br/.

A designação é uma forma de preencher interinamente os cargos para garantir o funcionamento das escolas estaduais, conforme o artigo 10 da Lei 10254/1990. O processo é essencial na preparação da rede pública para o início do ano letivo.

Confira o cronograma completo para as localidades que fazem parte da 6ª SRE de Caratinga:

Municípios/ Distritos Dia Hora Escola Polo Função Pública/ Conteúdo POLO 01 CARATINGA SEDE SAPUCAIA SANTA LUZIA SANTA EFIGÊNIA DOM MODESTO DOM LARA SÃO JOÃO DO JACUTINGA SANTO ANTÔNIO DO MANHUAÇU PATROCÍNIO PIEDADE DE CARATINGA SANTA RITA DE MINAS SANTA BÁRBARA DO LESTE 31/01/2020 8:30 h E. E Engenheiro Caldas ASB – AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Município/Distritos Dia Hora Escola Polo Função Pública/Conteúdo POLO 02 UBAPORANGA IMBÉ DE MINAS 31/01/2020 8:30 h Escola Estadual Dom Cavati ASB- AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Município/Distritos Dia Hora Escola Polo Função Pública/Conteúdo POLO 03 VARGEM ALEGRE ENTRE FOLHAS SÃO CÂNDIDO CORDEIRO DE MINAS 31/01/2020 8:30 h Escola Estadual Reverendo Boanerges de Almeida Leitão ASB- AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Município/Distritos Dia Hora Escola Polo Função Pública/Conteúdo POLO 04 IPANEMA TAPARUBA TABAJARA 31/01/2020 ASB- AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 8:30 h Escola Estadual Nilo Moraes Pinheiro

Município/Distritos Dia Hora Escola Polo Função Pública/Conteúdo POLO 05 TARUMIRIM ALVARENGA DOM CAVATI 31/01/2020 8:30h E. E Professora Maria Teixeira da Fonseca ASB- AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Município/Distritos Dia Hora Escola Polo Função Pública/Conteúdo POLO 06 IPABA 31/01/2020 8:30h E. E Gerson Gomes de Almeida ASB- AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Município/Distritos Dia Hora Escola Polo Função Pública/Conteúdo POLO 07 POCRANE 31/01/2020 8:30 Escola Estadual Anita Garibaldi ASB- AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Município/Distritos Dia Hora Escola Polo Função Pública/Conteúdo POLO 08 BOM JESUS DO GALHO PINGO D’AGUA CÓRREGO NOVO 31/01/2020 8:30 h Escola Estadual Pedro Martins Pereira ASB- AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Município/Distritos Dia Hora Escola Polo Função Pública/Conteúdo POLO 09 IAPU SÃO JOÃO DO ORIENTE BUGRE 31/01/2020 8:30h Escola Estadual Frei Marcelino de Milão ASB- AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA