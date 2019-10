Divulgada programação oficial do Buteco é Coisa Nossa

CARATINGA- Dez estabelecimentos irão participar do festival gastronômico ‘Buteco é Coisa Nossa’. A abertura acontecerá no dia 16 de outubro, no Empório Boa Vista, próximo ao Caratinga Tênis Clube (CTC), com apresentação de Analígia. Os pratos serão comercializados diretamente nos bares até o dia 10 de novembro, já a festa de encerramento ocorrerá entre 14 e 16 de novembro, na Praça da Estação.

De acordo com o turismólogo Ramon de Carvalho, uma grande estrutura está sendo preparada para receber o público nos bares da cidade. “Já planejamos o evento com toda estrutura de palco, cobertura da área em caso de chuva, banheiros químicos, segurança, isolamento da rua total ou parcial, nos lugares que é possível para não atrapalhar tanto o trânsito. A prefeitura entra com essa estrutura, mais a sonorização, iluminação e o cantor. E o bar então se prepara para receber o evento durante essa visita”.

Sobre a festa de encerramento, as atrações já estão confirmadas e prometem atrair grande público. “Vamos fazer algumas alterações para melhorar a recepção ao público, todo ano serve para corrigirmos os defeitos do anterior. Temos os nomes de Lurex Queen Cover no primeiro dia, Bolêros no dia 15 e Gabriel Gava no dia 16, além dos artistas regionais”.

A expectativa é superar os números de 2018. “Já começamos superando com o número de bares inscritos, lembrando que estamos trabalhando com o mesmo orçamento do ano passado, específico para o evento. Mas, em termos de bares inscritos, público presente, dias de evento, toda estrutura, esperamos superar todos os números que tivemos no ano passado”.

Ramon enfatiza que o papel do Buteco é Coisa Nossa é valorizar a gastronomia e a cultural local, além de movimentar a economia. “Estamos firmando parcerias para movimentar o comércio durante os 30 dias do evento. O município viabiliza a realização desses eventos, conta com os bares parceiros, os cantores da cidade e os outros ramos da cidade, para que também saiam ganhando”.

O turismólogo finaliza deixando um convite para que a população participe da festividade. “Em nome da prefeitura de Caratinga, do Dr. Welington, que tem nos dado total apoio e liberdade para realizar mais esse ano, queremos convidar todo mundo para estar conosco, prestigiar os bares da cidade, os músicos. Os bares criaram pratos excepcionais para o evento, coisa de dar água na boca mesmo. Não deixem de visitar, a programação estará disponível no site da prefeitura, nas redes sociais, os próprios bares participantes também vão divulgar nas suas redes sociais”.