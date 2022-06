Divulgada programação dos 174 anos de Caratinga

CARATINGA– Está chegando o dia de Caratinga celebrar os seus 174 anos. As comemorações já começaram e o Circuito de Bares- Buteco é Coisa Nossa 2022 está movimentando a Cidade das Palmeiras.

O Festival Gastronômico Buteco é Coisa Nossa irá encerrar com chave de ouro na praça da Estação. Todos os bares participantes estarão no local, onde acontecerá a premiação da melhor receita apresentada ao longo do Circuito de Bares. Nesta sexta-feira (24) e sábado (25), a Praça receberá músicos regionais que vão animar a festa.

Confira a programação completa:

24 de junho

14h- FlowRockSamba

15h- Tando Soulei

16h- Nathan Vieira

18h- Gilson Fegalli e Celso Lee

20h- Guilherme Batista

22h- Via Vox

00h- Ruan Soares

25 de junho

14h- Kleber Lopes

15h30- Flávio Boca

17h30- Uncle’s Band

19h30- JoãoJPPaulo

21h- Analígia Roda de Samba

23h- 7 Hits

00h30- Bernardo e Raphael

ESPORTE

CETTATIC Sports campeão interestadual

Clube venceu competição realizada em Ouro Preto

OURO PRETO – A cidade histórica de Ouro Preto sediou competição que contou com equipes de Minas Gerais e Espírito Santo. O torneio teve início na quinta-feira (16) e terminou no domingo (20), representando Caratinga, CETTATIC Sports fez bonito e sagrou-se campeão na categoria Sub11.

Agora a equipe se prepara para a primeira fase do campeonato mineiro e também para disputar a Copa da Amizade, competições que acontecerão no próximo mês. “Atletas e pais vêm se dedicando muito junto à comissão técnica para fazer desta temporada uma para história do futsal caratinguense”, diz a direção do CETTATIC Sports.

O coach Clayton agradece a todos envolvidos direta e indiretamente no projeto e convida a empresas e amantes do esporte a conhecer as propostas de publicidade e parceria tanto quanto os planos de sócio torcedor CETTATIC. Clayton não esconde que seu sonho é chegar a disputar competições nacionais com esse projeto.