Divulgada programação do Dia da Independência

35 instituições estão envolvidas no desfile, cujo tema será “Os Pilares da Educação”

CARATINGA- O Dia da Independência será comemorado com desfile cívico em Caratinga. 7 de setembro, data em que é comemorada a Independência do Brasil, reunirá escolas e instituições em desfile cívico. Aproximadamente 35 instituições vêm treinando para trazer inovações ao evento.

As comemorações terão início com o hasteamento de bandeiras, conduzido pelo Tiro de Guerra, às 7h30, na Praça Cesário Alvim. A concentração acontecerá às 8h na Praça Calógeras e o desfile seguirá pela Avenida Olegário Maciel. O palanque estará posicionado na primeira rua de acesso ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. A previsão é de que as instituições comecem a passar pela avenida às 8h30.

O tema 2019 será “Os Pilares da Educação”. O executivo convida para o evento. “Tendo como ponto de partida o compromisso com nosso país, fazendo dele um lugar melhor a partir de nós mesmos. Considerando o empenho de alunos, instrutores, e instituições variadas, convidamos toda população de Caratinga para que, com sua presença, acrescente apoio e participação a este evento”.