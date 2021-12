Dívida de bar termina em morte

Ismael Soares, 29 anos foi assassinado em pátio de churrascaria às margens da BR-116, no bairro Esplanada

CARATINGA – O crime de homicídio aconteceu por volta das 3h dessa quinta-feira (16), em uma churrascaria

às margens da BR-116, no bairro Esplanada. Quando os militares chegaram ao local encontraram Ismael Carlos Vicente Pires Soares, 29 anos, caído ao chão, apresentando diversos ferimentos produzidos por arma de fogo, e sem sinais vitais, fato constatado pela equipe de plantão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

No local, os militares obtiveram informações que o autor chegou ao estabelecimento onde iniciou um atrito com Ismael, e em seguida, sacou uma arma de fogo, efetuando diversos disparos contra ele. Mesmo depois que Ismael já estava no chão, o autor continuou efetuando disparos de arma de fogo.

A esposa da vítima relatou que o autor estava devendo ao marido dela, dívida esta relacionada ao bar que Ismael possuía no bairro Esplanada.

Após efetuar os disparos, o autor fugiu em um veículo Corolla de cor prata modelo mais antigo, estando ele na companhia de uma mulher e um homem. O local do crime foi isolado comparecendo a perícia da Polícia Civil, que realizou os seus trabalhos de praxe, constando quatro perfurações na cabeça, três nas costas e uma no tórax, na região lateral, sendo recolhidas oito cápsulas de pistola calibre 380. O corpo foi removido para Instituto Médico Legal pela funerária de plantão.

Foi feito rastreamento, mas o autor não tinha sido detido até o final dessa edição.