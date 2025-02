Dívida de 400 mil reais pode ter motivado tentativa de homicídio em Ipanema

IPANEMA – Três indivíduos foram detidos acusados de participação em uma tentativa de homicídio registrada nesta segunda-feira (24) no córrego Ariranha, zona rural de Ipanema. A motivação do crime seria uma dívida no valor de 400 mil reais.

A Polícia Militar foi acionada após a vítima, um homem de 34 anos, relatar que havia sido atingido por um disparo de arma de fogo. A vítima, que foi atingida na região glútea, foi socorrida e encaminhada para o Pronto Atendimento de Ipanema, onde permaneceu sob observação médica.

Ele alegou aos policiais militares que apenas dois indivíduos, sabiam sobre sua presença no local e no horário do ocorrido.

Imediatamente, a Polícia Militar iniciou diligências e durante o rastreamento, foi constatado que o autor do disparo, um homem de 43 anos, teria contratado o homem de 56 anos a mando do homem de 41 anos para executar a vítima.

Com as informações obtidas, a Polícia Militar deu continuidade no rastreamento e prendeu o envolvido de 43 anos na cidade de Taparuba.

Já o homem de 56 anos, após cometer o crime, seguiu para a cidade de Ibatiba/ES, mas foi interceptado pelas equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

Em outro ponto da operação, o homem de 41 anos foi localizado e abordado em Ipatinga, pelos policiais militares.

Foi constatado que o crime está relacionado a uma dívida de cerca de R$ 400 mil, o que teria motivado a tentativa de homicídio.

A Polícia Militar de Minas Gerais recebeu várias denúncias que confirmaram a participação dos três indivíduos na ocorrência.

O homem de 56 anos, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo. Os outros infratores foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga. Durante as prisões, foram apreendidos dois veículos, um Meriva e um Nissan Kicks, além de uma arma de fogo calibre 9 mm com munições, carregadores, documentos, celulares e notas promissórias.