Distrito do Januário receberá pavimentação de ruas e drenagem pluvial

INHAPIM – Na noite desta última terça-feira (24), o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho” e o vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, acompanhados do secretário de Fazenda, Evaldo Maurílio, e do chefe de gabinete Sidney Moreira, estiveram no distrito de Januário para realizar uma reunião com os moradores da comunidade na “Casa de Memórias”, que teve como pauta o anúncio de pavimentação e drenagem pluvial das principais ruas do distrito do Januário.

A reunião teve início com uma oração feita pelos moradores do distrito do Januário em agradecimento às obras que serão iniciadas. “Para nós moradores da comunidade dos Januários é uma alegria imensa poder receber a notícia que as principais ruas do nosso distrito serão drenadas e calçadas, agradecemos primeiramente à Deus por essa obra aguardada durante tantos anos e que agora será iniciada. Parabenizo o trabalho sério, transparente e dinâmico do nosso prefeito Marcinho e vice-prefeito Sandro da Saúde, que estão conduzindo o nosso município de forma exemplar”, disse o líder político e morador José Dias de Oliveira Lucas.

O secretário de Obras, Welisson Abrantes Martins, aproveitou a oportunidade para pedir a colaboração dos moradores do distrito do Januário para que sejam verdadeiros fiscais das obras de drenagem e pavimentação das ruas, acompanhando de perto a execução dos serviços. “Peço a colaboração dos moradores aqui da comunidade dos Januários para quando iniciarmos o processo de drenagem e pavimentação, que nos auxiliem na fiscalização das obras, pois queremos e vamos entregar uma obra de calçamento a altura do desejo e do anseio desta comunidade, e com as bênçãos de Deus, superando todas as expectativas” comentou.

Para finalizar, o prefeito Marcinho agradeceu a Deus por mais uma oportunidade de levar até os distritos de Inhapim, obras que melhorarão a vida das pessoas, que trarão mobilidade, agilidade, segurança e menos transtornos para os moradores no dia a dia. “Hoje, eu e o vice-prefeito Sandro da Saúde estamos aqui no distrito do Januário para anunciar as obras de pavimentação e drenagem das principais ruas da comunidade. É sem dúvida uma satisfação enorme, pois esta obra é aguardada por muitos anos, mas com as bênçãos de Deus e a ajuda inestimável do nosso deputado estadual Tito Torres (PSD/MG), que através de uma emenda parlamentar, destinou recursos para essa obra, hoje podemos com segurança, anunciar que vamos calçar as primeiras ruas do distrito do Januário”, informou.

Estiveram presentes na reunião além de dezenas de moradores da comunidade do Januário, o presidente da Câmara de Inhapim vereador José de Oliveira Batista (Coquinho/MDB), o ex-vereador Argeu José de Souza (MDB) e o ex-secretário de agricultura Mateus Barbosa.

Assessoria de Comunicação