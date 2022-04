Distrito de Itajutiba em Inhapim receberá pavimentação das vias públicas

UBAPORANGA – O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, esteve visitando o distrito de Itajutiba na noite desta última terça-feira (26), acompanhado do vice-prefeito Sandro Adriano (Sandro da Saúde) e da vereadora Valdilene Salgado (Val da Saúde-MDB) para participarem de uma reunião com a comunidade e anunciar obras de calçamento das ruas “José Ilídio Alves de Carvalho” e “José Augusto Rodrigues”, ambas na região central do distrito de Itajutiba.

O prefeito Marcinho agradeceu a participação de todos os presentes, e lembrou que é ouvindo as pessoas e dialogando que se governa um município tão extenso como Inhapim. “Agradeço a participação de cada um de vocês aqui nessa reunião, e digo que é dialogando com nossas comunidades, ouvindo as pessoas que vamos construir uma cidade melhor para todos. Hoje é um dia de alegria para o distrito de Itajutiba, vamos promover a pavimentação de mais duas ruas nesta localidade, com infraestrutura completa, redes pluviais e de escoamento de águas, melhorando o trânsito de pessoas e a trafegabilidade de veículos nestas vias. Agradeço primeiramente à Deus por mais esta conquista em prol da comunidade de Itajutiba, logo após, agradeço aos nossos deputados Mauro Lopes e Tito Torres, lembrando a cada um de vocês que sem eles, a realização destas obras não seria possível,” afirmou o prefeito Marcinho.

A vereadora Valdilene Salgado (Val da Saúde) disse que promoveu a indicação para o calçamento das ruas “José Ilídio Alves de Carvalho” e “José Augusto Rodrigues” através de requerimento na Câmara de Inhapim, sendo devidamente atendida pelo prefeito Marcinho. “Após conseguirmos os recursos com os nossos deputados Mauro Lopes e Tito Torres para calçamento de ruas, procurei imediatamente indicar a comunidade do distrito de Itajutiba para receber este benefício junto ao nosso prefeito Marcinho, pois ele ainda não havia sido contemplado com pavimentação. Aqui, graças aos nossos deputados Mauro Lopes e Tito Torres, instalamos academia ao ar-livre, construímos os alambrados, banheiros e vestiários no campo de futebol, e ainda, a obra que considero mais importante, levamos água tratada e de qualidade de maneira gratuita para todos os moradores do distrito de Itajutiba,” disse a vereadora.

O vice-prefeito Sandro da Saúde lembrou as palavras do prefeito Marcinho que em analogia, comparou o município com um pai de família e 11 filhos (em referência aos nossos distritos), para lembrar a dificuldade em atender a todos da maneira e da forma que merecem. “Inhapim é como um pai de família com 11 filhos, este pai quer dar tudo de bom e de melhor para cada um deles, mas devido à escassez financeira ele não consegue atingir seu objetivo, mas este pai é correto e transparente, divide o pouco que tem de maneira justa e equânime entre cada um dos seus 11 filhos. Inhapim é grande, possui 11 distritos e a nossa cidade, queríamos fazer muito mais calçamentos neste distrito, mas deixaríamos de levar um pouquinho também aos nossos distritos irmãos, e isso não seria bom. No futuro, com paciência e perseverança vamos conquistando mais recursos e avançando gradativamente em outras frentes de pavimentações.” finalizou.