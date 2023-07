Distrito de Inhapim recebe obras de infraestrutura

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim continua promovendo obras de pavimentação e drenagem pluvial no município, desta vez o distrito de Santo Antônio do Alegre está sendo beneficiado com o calçamento e drenagem pluvial da rua do Bomfim e do “Morro do Cajá”, estrada principal que liga o distrito de Santo Antônio do Alegre em Inhapim a rodovia BR-458, no município de Iapu.

Para acompanhar os trabalhos de pavimentação da rua do Bomfim e do “Morro do Cajá” no distrito de Santo Antônio do Alegre, o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, acompanhado do vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, do chefe de comunicação social, Paulo Giovane, e do presidente da câmara, vereador José de Oliveira Batista (Coquinho/MDB) estiveram no local. “É com tamanha alegria que recebemos mais uma vez o prefeito Marcinho em nossa comunidade de Santo Antônio do Alegre, trazendo benefícios e conquistas para toda nossa população. Estes dois calçamentos são a realização de um sonho de todo povo do Alegre, em especial dos moradores da rua do Bomfim pois com a incidência das chuvas ou no período de seca, sofrem com os lamaçais e poeira, agora a realidade é outra, graças ao esforço de todos nós vereadores e da administração municipal, vamos solucionar este problema”, comentou o vereador Coquinho.

A pavimentação e drenagem pluvial da rua do Bonfim é um compromisso assumido pelo prefeito Marcinho e pelo vice-prefeito Sandro da Saúde ainda na campanha de 2022, quando em reunião na comunidade de Santo Antônio do Alegre firmaram juntos o compromisso com os moradores de pavimentar aquela rua. “Quando na campanha em 2022 estivemos presentes aqui no distrito do Alegre, eu e o prefeito Marcinho, pedindo votos para os nossos candidatos, firmamos o compromisso de pavimentar e promover a drenagem pluvial de toda rua do Bonfim, promessa essa que se cumpre neste ano de 2023 graças a uma emenda especial conquistada pela nossa gestão junto ao deputado estadual Tito Torres (PSD/MG), que honrando os votos recebidos nesta terra destinou os recursos necessários para realização desta obra”, informou o vice-prefeito Sandro da Saúde.

Na rua do Bonfim serão instalados 1.300 metros quadrados de pavimento, e no “Morro do Cajá”, 1.988 metros quadrados de calçamento, um investimento aproximado de R$445 mil, sendo R$ 300 mil de emendas especiais (Resolução 021/2022) e R$ 145 mil de contrapartida com recursos próprios do município, investimentos estes em infraestrutura e mobilidade, melhorando significativamente a qualidade de vida da população.

O prefeito Marcinho destacou o trabalho de pavimentação e drenagem pluvial que a administração municipal vem realizando no distrito de Santo Antônio do Alegre. “Em companhia do nosso vereador Coquinho Batista e do nosso vice-prefeito Sandro da Saúde estivemos visitando mais duas importantes obras que estão sendo executadas no nosso querido distrito do Alegre, pavimentação da rua do Bonfim e pavimentação do Morro do Cajá, muito trabalho e empenho à frente do nosso município de Inhapim”.

Assessoria de Comunicação