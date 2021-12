Distrital: União de Santo Antônio e Dom Lara estão na final

CARATINGA – O domingo (12) foi de calor intenso e muito futebol no estádio Dr. Maninho. Quatro jogos agitaram o público que compareceu em bom número desde às 8h. No primeiro confronto do dia valendo pela categoria aspirante, a Amatonense de Dom Modesto bateu o União de Santo Antônio por 2 a 1 e se classificou para a final da categoria. Às 10h, foi a vez da decisão da primeira vaga dos titulares. O clássico entre Dom Lara e Patrocínio era muito esperado, já que se trata dos times com mais conquistas da Distrital. Quando a bola rolou, o Dom Lara fez 3 a 0 sem dar muita chance ao ótimo time de Patrocínio e garantiu vaga na final.

Às 13h foi a vez de saber quem iria enfrentar a Amatonense na decisão dos aspirantes, o Vila Nova de Sapucaia começou melhor e fez um a zero. Porém, com muita garra e melhor no segundo tempo, o Patrocínio empatou e chegou ao gol da virada que carimbou o passaporte para a final do próximo domingo.

O quarto, e último jogo do dia, foi entre União de Santo Antônio e América de Santa Efigênia valendo vaga na disputa do título da categoria titular.

O Jogo

A bola rolou, e o time de Santo Antônio do Manhuaçu se mostrou mais ofensivo querendo decidir logo. Porém, esbarrou numa marcação firme e com as linhas baixas do América que esperava pra sair no contra-ataque. Com mais jogadores técnicos no meio campo, o União de Santo Antônio tentava encontrar os espaços em meio a defesa fechada americana. Mas, num lindo passe de Papaulo, Rogerinho entrou no meio de defesa alvirrubra e tocou por baixo do goleiro abrindo o placar para o União de Santo Antônio. Não demorou muito, a defesa americana fez falta no bico da área, Papaulo cobrou com muita categoria e colocou a bola no ângulo superior direito sem chance para o goleiro de Santa Efigênia. O América parecia ter se perdido na marcação e seus jogadores demonstravam nervosismo. Assim, o time de Santo Antônio do Manhuaçu se aproveitou, num rápido contra-ataque foi parado com pênalti que Pezinho cobrou muito bem para ampliar para 3 a 0 e fechar o primeiro tempo.

Para a segunda etapa, o técnico Ré, mexeu no América que voltou melhor. A entrada de Dete deu mais consistência no meio campo e melhorou o rendimento do sempre talentoso Alexandre. O time começou a ameaçar mais o União que passou a tocar a bola com a vantagem que tinha. O time vermelho e branco fez o gol de honra numa bela cobrança de falta de Eduardo, quase sem ângulo, ele surpreendeu o goleirão Adalberto. O gol animou o América que chegou a acreditar numa reação. Porém, na sequencia o União de Santo Antônio marcou seu 4º gol numa escapada de Catatau pela esquerda que invadiu a área e marcou, fechando o placar que garantiu sua vaga na final. No domingo, que vem dia 19, no mesmo estádio Dr. Maninho, iremos conhecer o campeão da 36ª Copa Distrital de Caratinga.

Rogério Silva