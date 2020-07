Governo do Estado atualiza dados e apresenta Entre Folhas com a melhor média de isolamento da região; Caratinga está em oitavo lugar

CARATINGA- Os dados do Governo do Estado trazem as médias atualizadas dos municípios da região, em relação ao distanciamento social. Conforme as informações, a microrregião de Caratinga, que inclui a sede e 13 municípios, está com a média de 41,64%. A porcentagem é maior que a região de Ipatinga (40,43%) e Coronel Fabriciano/Timóteo (39,96%).

Em relação aos municípios da região, Entre Folhas continua apresentando a melhor média de isolamento, sendo 46,95%. Em seguida está Ubaporanga (45,32%); Vermelho Novo (44,08%) e Bom Jesus do Galho (42,74%). O município de Caratinga é o oitavo da lista, com a média de 41,12%.

MINAS

Em coletiva de imprensa na segunda-feira (13), o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral frisou que o isolamento social reflete na proximidade ou adiamento do pico da covid-19. Ele frisou que o pico da covid-19 no estado é um dado obtido por meio de projeções feitas pelas equipes da SES-MG com o objetivo de sinalizar qual seria o período de maior estresse da rede pública de assistência à saúde.

Carlos analisou que, neste momento, há um aumento no número de casos no estado, conforme as projeções adiantaram, mas que alguns fatores interferem na proximidade ou adiamento do pico da doença. “O acompanhamento da situação no dia a dia tem nos mostrado que boa parte das projeções que fizemos estão se concretizando. Entretanto, alguns fatores interferem na concretização ou não de um pico. Dentre eles, a adesão que se tem ao isolamento, levando-se em consideração todo o estado de Minas Gerais, e também a forma e quantidade de transmissão dos casos que estão acontecendo”.