Disque Denúncia 181 recebeu mais de 79 mil denúncias em 2024

Balanço anual divulgado pela Sejusp aponta principais crimes denunciados pela população e o ranking das cidades com maior percentual de ligações

DA REDAÇÃO – A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) divulgou o balanço anual de quantitativo de crimes denunciados por meio do Disque Denúncia 181. Segundo o relatório, em 2024 foram registradas 79.164 denúncias anônimas em todo o estado. Do total de denúncias, 18% das ligações recebidas pelos operadores do 181 têm origem na capital mineira, totalizando 14.140 denúncias. A média diária oriunda de todo o estado chega a 220 e a média mensal registrada alcança mais de 6.500 denúncias.

O balanço aponta que o crime mais denunciado pelos cidadãos foi o tráfico de drogas, representando 41% do total de denúncias recebidas pelo 181. A tipificação criminal contou com quase 32,6 mil denúncias ao longo de todo ano, com uma média mensal de 2.716 denúncias.

O crime de maus-tratos contra os animais ocupa a segunda posição no percentual total de denúncias, com 17% das notificações registradas; ele está entre os três principais crimes que sofreram aumento no quantitativo de denúncias em comparação ao ano anterior. Em 2024, foram registradas cerca de 12.440 denúncias de maus-tratos contra os animais, um crescimento de 27% em relação a 2023, quando foram recebidas cerca de 9.770 notificações.

Crimes contra crianças e adolescentes e crimes contra idosos ocupam a terceira e quarta posição, com 3.044 e 2.813 denúncias, respectivamente. Já os crimes cibernéticos – como estelionato virtual, fraude financeira, pornografia digital e outros – e os incêndios florestais de origem criminosa, registraram um crescimento expressivo no número de denúncias em relação aos dados divulgados no ano anterior. Em 2024, as notificações de crimes cibernéticos cresceram 336%; já as de prática de incêndio florestal subiram 245%. Juntos, somaram mais de 1.180 denúncias.

Ranking mineiro de denúncias

O relatório da Sejusp também indicou as dez cidades mineiras que registraram o maior número de denúncias através do 181. Juntas, estas cidades contabilizaram 41% do total das denúncias. Em primeiro lugar está Belo Horizonte, com 18%, seguida por Juiz de Fora, Uberlândia e Contagem, todas contabilizando 4% das notificações. Da quinta à oitava posição estão as cidades de Betim, Ribeirão das Neves, Montes Claros e Divinópolis, contabilizando 2% das denúncias cada. O ranking é encerrado por Sete Lagoas, na nona posição com 1,5% das notificações, e Governador Valadares, na décima posição com 1,3%.

Como utilizar o DDU?

O Disque Denúncia Unificado é um serviço gratuito, disponibilizado em todo o território mineiro, por meio do número 181. Ao ligar, qualquer cidadão pode repassar informações e fazer denúncias de forma anônima e sigilosa. O denunciante não é identificado, mas recebe um protocolo para acompanhar o encaminhamento dado à sua denúncia. Importante destacar que o canal é muito importante para as forças de segurança, pois é por meio dele que o cidadão pode fornecer com total segurança informações sobre crimes cometidos, foragidos da Justiça, entre outros.