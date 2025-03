Disputa do tráfico em Dom Cavati termina em tiros, fuga e prisão de criminosos armados

Na noite dessa quarta-feira (5), Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo em Dom Cavati. Ainda de acordo com a PM, dois suspeitos atiraram contra duas vítimas, que conseguiram fugir. Apenas uma delas foi atingida, levando um tiro de raspão. As duas vítimas possuem ligação com o tráfico de drogas na região.

A PM iniciou diligências imediatamente, permanecendo em operação durante toda a madrugada para localizar os suspeitos e conseguiu prendê-los.

Ao chegarem à residência dos suspeitos, os policiais chamaram os ocupantes. Um dos autores tentou fugir pelos fundos da casa, jogando diversas porções de drogas no quintal e escondendo um revólver calibre .32 em uma janela. No entanto, um militar posicionado na rua observou toda a ação e alertou a equipe, que entrou no imóvel e deteve os envolvidos, sendo um menor.

Durante a operação, a PM apreendeu 139 pedras de crack, seis buchas de maconha, nove pinos de cocaína, balança, diversos pinos vazios, um revólver calibre .32 e três munições.

A Polícia Militar apurou que a motivação do crime está relacionada a uma possível disputa por território no tráfico de drogas na região.